Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Colômbia, um dos maiores exportadores de café do mundo, teve sua melhor safra anual do grão em 33 anos, informou nesta terça-feira (7) o sindicato dos cafeicultores.

Essa indústria tem um peso significativo na economia colombiana, que no ano passado cresceu 1,7%, tendo o café como protagonista graças aos altos preços internacionais.

Nas regiões produtoras de café, os agricultores consideram que estão vivendo uma nova bonança, que lhes permite construir infraestrutura e adquirir tecnologia.

Entre outubro de 2024 e setembro passado, período contemplado na medição internacional, a Colômbia produziu 14,8 milhões de sacas de 60 kg, de acordo com o sindicato.

É um recorde em 33 anos e representa "uma produção 17% maior em relação ao ano anterior", afirmou a Federação Nacional de Cafeicultores (FNC) em um comunicado.

Segundo a FNC, o aumento da produção neste ano se deve a mudanças no método de colheita, melhores fertilizantes e variedades de plantas mais resistentes às mudanças climáticas.

Da produção total, 13,3 milhões de sacas foram exportadas — 12% a mais que o registro anterior.

A Colômbia é o terceiro maior produtor de café, atrás do Brasil — cuja cafeicultura sofre com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos desde agosto — e do Vietnã.

O presidente do sindicato dos cafeicultores colombianos, Germán Bahamón, previu no X que a produção do próximo ano será menor devido às chuvas e ao enfraquecimento natural das plantas.

O café suave colombiano, considerado o melhor do mundo, representa um dos principais produtos de exportação do país, depois do petróleo e da mineração.

A cafeicultura colombiana abrange mais de 600 municípios e sustenta cerca de 550 mil famílias, embora a área cultivada venha diminuindo de forma constante desde 2019.

als/das/mr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar