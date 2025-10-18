Preço médio do diesel S10 caiu R$ 0,08 em uma semana no Ceará

Valor médio do litro do diesel S10 no Ceará caiu de R$ 5,96 para R$ 5,88 nos últimos sete dias / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O preço médio do diesel S10 vendido no Ceará teve uma queda expressiva na última semana, de 1,3%. Com isso, o valor médio do litro baixou de R$ 5,96 para R$ 5,88 nos últimos sete dias. O valor mais em conta pode ser encontrado em postos de Fortaleza e Caucaia, onde é comercializado a até R$ 5,45 e o mais caro é encontrado em Iguatu, onde pode custar R$ 6,79 por litro.

Os municípios com preços mais em conta são Caucaia e Fortaleza, ambos com postos comercializando o litro do etanol a até R$ 4,49. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do etanol. Apesar disso, no Ceará, o etanol ainda está custando 77,8% em relação ao preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado. O gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha) também teve uma queda expressiva, de 0,7%. O valor médio do botijão de 13kg, baixou de R$ 113,36 para R$ 112,56.