Leilão da Cagece tem de eletrônicos a veículos; veja

Este é um dos veículos a serem leiloados pela Cagece / Crédito: Reprodução/Site Leilões Montenegro

De eletrônicos a veículos estão disponíveis no leilão de bens inservíveis que será realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), na sexta-feira do dia 31 de outubro, a partir das 10 horas. Os bens estarão abertos à visitação presencial entre os dias 27 e 30 de outubro de 2025, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da empresa no bairro Pici, em Fortaleza, ou na unidade situada em Juazeiro do Norte. Para a visita, será obrigatório o agendamento prévio junto ao leiloeiro.

Mas as negociações serão realizadas virtualmente pelo site do leiloeiro montenegroleiloes.com.br. Para participar, pessoas físicas ou jurídicas devem estar conforme as condições estabelecidas em edital, conforme a legislação vigente. Entre os itens disponíveis estão motocicletas, notebooks, carcaças de hidrômetros com relojoarias, rádios de comunicação, aparelhos de TV, monitores de vídeo, além de outros materiais eletrônicos e maquinários.

O edital completo está disponível no site da Cagece e traz todas as informações sobre os materiais a serem leiloados, além dos valores iniciais dos lances. Em comunicado, a Cagece informa que a realização do leilão faz parte das ações contínuas voltadas para a sustentabilidade administrativa, permitindo que bens inservíveis possam ter nova destinação. “A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a transparência e a eficiência na gestão patrimonial.”