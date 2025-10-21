Maurício Filizola será presidente da CDL de Fortaleza

Maurício Filizola é CEO da rede de farmácias Santa Brasil e diretor da CNC / Crédito: Anderson Gama em 30/1/2024

O empresário e CEO da rede de farmácias Santa Branca, Maurício Filizola, confirmou o lançamento de chapa única e deve ser aclamado como novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

O pleito para a eleição está previsto para o próximo dia 28 de outubro, momento de escolha também da nova diretoria para o triênio 2026-2028. Cabeça de chapa, Maurício Filizola será o novo diretor-presidente, com Assis Cavalcante (Óticas Visão) como diretor 1º vice-presidente; e Josué Ubiranilson Alves (Pague Menos) como diretor 2º vice-presidente. VEJA TAMBÉM | Empresários do Centro de Fortaleza pedem fiação subterrânea na Praça do Ferreira

Os planos da nova gestão da CDL Fortaleza Ao O POVO, o empresário afirma que, apesar de nunca ter participado da instituição em cargos de diretoria, mantinha boa relação com a gestão, tendo participado de missões empresariais com a CDL e feito parte da primeira turma da Faculdade CDL, completando um MBA de Gestão Comercial.

O convite formal para liderar a chapa veio em julho, quando recebeu o empresário Honório Pinheiro. Um segundo encontro, que contou com a participação de Pio Rodrigues, Deusmar Queirós e Assis Cavalcante, selou a candidatura. A ideia da composição é promover uma renovação na gestão, mesclando empresários de larga experiência com novos nomes vindos da CDL Jovem.

Maurício destaca que haverá aproveitamento da experiência de lideranças, a partir do Conselho Consultivo, que conta com nomes como Pio, Deusmar e Honório - que deve assumir a diretoria financeira na chapa. Mas há um propósito norteador de buscar formar novas lideranças no comércio. Dentre as pautas da nova gestão estará a ampliação da quantidade de associados aliada à expansão territorial das ações da CDL, com fortalecimento do diálogo com o setor público para viabilizar mais políticas públicas em prol do comércio.