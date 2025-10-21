Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maurício Filizola será presidente da CDL de Fortaleza

Maurício Filizola será aclamado presidente da CDL de Fortaleza

Empresário é CEO da rede de farmácias Santa Branca e ocupa a diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Pleito que escolherá diretoria deve ocorrer no dia 28
Atualizado às Autor Samuel Pimentel
Autor
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O empresário e CEO da rede de farmácias Santa Branca, Maurício Filizola, confirmou o lançamento de chapa única e deve ser aclamado como novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O pleito para a eleição está previsto para o próximo dia 28 de outubro, momento de escolha também da nova diretoria para o triênio 2026-2028.

Cabeça de chapa, Maurício Filizola será o novo diretor-presidente, com Assis Cavalcante (Óticas Visão) como diretor 1º vice-presidente; e Josué Ubiranilson Alves (Pague Menos) como diretor 2º vice-presidente.

VEJA TAMBÉM | Empresários do Centro de Fortaleza pedem fiação subterrânea na Praça do Ferreira

Os planos da nova gestão da CDL Fortaleza

Ao O POVO, o empresário afirma que, apesar de nunca ter participado da instituição em cargos de diretoria, mantinha boa relação com a gestão, tendo participado de missões empresariais com a CDL e feito parte da primeira turma da Faculdade CDL, completando um MBA de Gestão Comercial.

O convite formal para liderar a chapa veio em julho, quando recebeu o empresário Honório Pinheiro.

Um segundo encontro, que contou com a participação de Pio Rodrigues, Deusmar Queirós e Assis Cavalcante, selou a candidatura.

A ideia da composição é promover uma renovação na gestão, mesclando empresários de larga experiência com novos nomes vindos da CDL Jovem.

Leia mais

Maurício destaca que haverá aproveitamento da experiência de lideranças, a partir do Conselho Consultivo, que conta com nomes como Pio, Deusmar e Honório - que deve assumir a diretoria financeira na chapa. Mas há um propósito norteador de buscar formar novas lideranças no comércio.

Dentre as pautas da nova gestão estará a ampliação da quantidade de associados aliada à expansão territorial das ações da CDL, com fortalecimento do diálogo com o setor público para viabilizar mais políticas públicas em prol do comércio.

"O comércio está presente em cada situação da nossa Cidade. Na periferia, temos lojistas e pessoas que podem agregar. Também manteremos diálogo com o Poder Público para essa expansão, muito importante, que eu vejo como um diferencial", pontua.

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    empresas

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar