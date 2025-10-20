Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bancos promovem mutirão de renegociação de dívidas, em meio à escalada da inadimplência

Bancos promovem mutirão de renegociação de dívidas, em meio à escalada da inadimplência

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de 160 instituições financeiras realizarão, ao longo de novembro, um mutirão de renegociação de dívidas para consumidores com parcelas em atraso. A iniciativa é da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), em parceria com Banco Central, Secretária Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons.

Segundo a Febraban, a campanha permitirá ao consumidor negociar dívidas com condições especiais, como parcelamento, desconto no valor total e taxas de juros reduzidas para refinanciamento.

Será possível reestruturar os passivos no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades de crédito, desde que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia ou prescritas.

Os clientes poderão solicitar a repactuação da dívida diretamente com o banco participante ou pelo portal ConsumidorGovBr. O processo também poderá contar com o apoio presencial nos Procons que aderiram ao mutirão, embora para as pessoas Superendividadas seja necessário também um plano de pagamento, de acordo com a Febraban.

A iniciativa periódica acontece em um cenário de crescentes dificuldades dos brasileiros para honrar compromissos financeiros, diante de juros elevados. Em setembro, a inadimplência saltou para 30,5% das famílias, maior nível da série histórica iniciada em 2010, conforme a apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar