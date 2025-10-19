Pequenas e médias empresas faturam R$ 20,5 milhões no 10/10 e consolidam "datas duplas"

As pequenas e médias empresas que atuam no modelo D2C, ou seja que vendem diretamente ao consumidor, registraram um faturamento de R$ 20,5 milhões durante o 10/10 (10 de outubro), consolidando as datas duplas. O levantamento foi realizado pela plataforma de e-commerce Nuvemshop. “O 10/10 faz parte da tendência das chamadas 'datas duplas', como 09/09, 10/10 e 11/11, que vêm ganhando força no Brasil, inspiradas no varejo chinês e popularizadas por marketplaces", explica Tiago Winter, diretor de sucesso do cliente da Nuvemshop.

"Essas datas se tornaram verdadeiros 'shopping days' mensais, com promoções agressivas, frete facilitado e forte expectativa por parte dos consumidores, movimentando bilhões de reais no comércio digital”, complementa.



Durante as 24 horas de campanha, foram feitos quase 80 mil pedidos e vendidos cerca de 4 milhões de produtos, um aumento de 56% em relação à mesma data no ano passado. O ticket médio das compras foi de R$ 267,20. Já os meios de pagamento mais utilizados foram o cartão de crédito, com 52,5% e o Pix, com 44,5%.



Os segmentos que mais se destacaram foram os seguintes: moda, com R$ 9,2 milhões, seguida por saúde & beleza, com R$ 2,5 milhões; casa & jardim, com R$ 1,4 milhão; acessórios, com R$ 1,3 milhão; além do segmento de jóias, com R$ 1,1 milhões. Dentre os estados que mais movimentaram a data, a liderança é de São Paulo, com R$ 9,4 milhões, seguida por Minas Gerais, com R$ 1,9 milhão, e Rio de Janeiro, com R$ 1,4 milhão.



“O desempenho do 10/10 confirma que as datas duplas já fazem parte do calendário estratégico do e-commerce brasileiro. Para as marcas D2C, é uma oportunidade de ampliar o faturamento, conquistar novos clientes e se preparar para eventos de maior porte, como a Black Friday, tudo isso enquanto fortalecem o relacionamento direto com seu público”, comenta Tiago.



O estudo considerou as vendas realizadas exclusivamente nos dias 10 de outubro de 2024 e 2025, com base nos lojistas brasileiros que utilizam a Nuvemshop.

