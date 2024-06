4 dicas para ajudar no crescimento de micros, pequenas e médias empresas

O Dia Internacional das Micros, Pequenas e Médias Empresas, instituído pela ONU, celebra a importância econômica e social desses negócios (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Comemorado anualmente em 27 de junho, o Dia Internacional das Micros, Pequenas e Médias Empresas celebra a importância econômica e social desses negócios. Estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data ressalta o valor das MPEs na economia global, além de destacar os desafios e oportunidades que os empreendedores enfrentam diariamente. As MPEs desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico nacional. Segundo um levantamento do Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas correspondem a 99% dos negócios no Brasil e contribuem com 30% do PIB (Produto Interno Bruto). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em homenagem a esta data, quatro executivos listam dicas fundamentais para promover um ambiente propício ao crescimento e à sustentabilidade das micros, pequenas e médias empresas. Essas recomendações visam impulsionar a geração de empregos e, sobretudo, fortalecer a economia local e nacional. Confira!

1. Digitalize o negócio A digitalização se tornou prioridade para os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez que o e-commerce é responsável por 40% do faturamento destes negócios. Inclusive, segundo o levantamento Transformação Digital nos Pequenos Negócios, em média, 70% das MPEs brasileiras utilizam ferramentas digitais relacionadas às vendas. “Garantindo agilidade e praticidade, o digital é crucial para expandir os horizontes das empresas. Invista em experiências de compra personalizadas, qualidade e celeridade nas entregas, sempre priorizando a opinião dos consumidores, com o intuito de aprimorar cada vez mais o atendimento e a satisfação do cliente”, pontua Diogo Olher, cofundador e CGO da Social Digital Commerce, player do mercado de Full Commerce. 2. Invista em processos logísticos eficientes O setor de transportes desempenha papel fundamental dentro das empresas, principalmente após o crescimento nacional do comércio. Neste sentido, as MPEs demandam suporte logístico para atender as necessidades e exigências dos clientes que demandam cada vez mais rapidez nas entregas.

“Hoje, a combinação de melhores técnicas e modais traz ganhos de escala, fidelização e melhor desempenho econômico para os empreendedores. Responsável pela satisfação do consumidor, os processos logísticos tornam as empresas mais competitivas e rentáveis”, destaca Alvaro Loyola, Country Manager da Drivin Brasil, scale-up e partner tecnológico que otimiza os processos logísticos de frotas. Desde janeiro, o Mercado Livre de Energia (MLE) permite que pequenas e médias empresas de Alta Tensão (Grupo A) economizem até 40% na conta de energia (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) 3. Reduza os gastos com energia elétrica Desde janeiro deste ano, o Mercado Livre de Energia (MLE) está disponível também para pequenas e médias empresas, sejam indústrias ou comércios, que estejam ligados na Alta Tensão (Grupo A). Esta iniciativa possibilita até 40% de economia na conta de energia destes negócios, além de proporcionar mais autonomia e sustentabilidade. “Fatores como preços, prazos de pagamento, fonte de geração de energia e flexibilidades no consumo são negociados entre ambas as partes livremente no MLE. Essencial para estabelecimentos como hotéis, padarias, restaurantes e até mesmo pequenas indústrias, a solução oferece condições contratuais mais vantajosas para o empreendedor e custos competitivos”, explica Rodrigo Morais, coordenador comercial da Safira Energia, ecossistema de soluções em energia. 4. Como um sistema operacional pode aumentar as vendas e reduzir complexidades Implementar ferramentas tecnológicas e softwares de gestão (ERP, PDV, Hub de Integração), que auxiliam na administração da empresa diariamente, ajuda a manter o controle de todas as frentes do negócio mitigando, desta forma, os possíveis erros que podem ocasionar em desperdício de tempo e dinheiro, além de comprometer a imagem da empresa. É o que destaca Tiago Dalvi, CEO da Olist, ecossistema de soluções de e-commerce para PMEs. Um bom sistema de gestão pode ajudar, segundo ele, no controle de estoques de produtos, no gerenciamento de diferentes canais de venda, na integração de lojas físicas com as vendas online, na gestão financeira e logística, bem como em várias outras dimensões importantes para a manutenção e crescimento de um negócio.