Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alta no varejo interrompe quatro meses de quedas consecutivas, mostra IBGE

Alta no varejo interrompe quatro meses de quedas consecutivas, mostra IBGE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A alta de 0,2% no comércio varejista brasileiro em agosto ante julho interrompeu uma sequência de quatro meses seguidos de resultados negativos no varejo. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, a expansão do varejo em agosto recupera apenas pequena parte da perda de 0,9% acumulada entre abril e julho.

"A diferença de patamar para março foi de -0,7% agora em agosto", calculou Santos.

O varejo alcançou o pico histórico de vendas em março de 2025.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar