Mostra Sesc Cariri de Culturas é encerrada com show que agitou famílias no Crato

A Mostra Sesc Cariri de Culturas foi encerrada neste domingo, 24, com diversas programações culturais para todas as idades espalhadas pela região. Na praça Alexandre Arraes, no Crato, o show do músico Hélio Ziskind animou a criançada e os pais no final da tarde.

Compositor de canções clássicas de desenhos infantis como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum, Hélio Ziskind celebrou a apresentação no Cariri. “É uma sensação muito boa saber que as músicas chegaram até aqui e que as famílias pegaram para si essas músicas, e cantar com essas pessoas é um negócio muito inesperado, muito feliz, eu me sinto muito bem vindo pra cá”.