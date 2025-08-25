Mostra Sesc Cariri de Culturas é encerrada com show que agitou famílias no Crato

Mostra Sesc Cariri de Culturas é encerrada com show que agitou famílias no CratoHélio Ziskind apresentou clássicos do Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum para crianças e adultos do Crato neste domingo, 25
A Mostra Sesc Cariri de Culturas foi encerrada neste domingo, 24, com diversas programações culturais para todas as idades espalhadas pela região. Na praça Alexandre Arraes, no Crato, o show do músico Hélio Ziskind animou a criançada e os pais no final da tarde.
Compositor de canções clássicas de desenhos infantis como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum, Hélio Ziskind celebrou a apresentação no Cariri. “É uma sensação muito boa saber que as músicas chegaram até aqui e que as famílias pegaram para si essas músicas, e cantar com essas pessoas é um negócio muito inesperado, muito feliz, eu me sinto muito bem vindo pra cá”.
O show não animou apenas as crianças, mas também adultos que cresceram ouvindo as canções nos desenhos animados. “Essas músicas são do nosso tempo e é um momento de reunir várias famílias”, declarou Ravel Alves, que participou do evento.
A música mais pedida pela criançada foi “Chuva, Chuvisco, Chuvarada”, que vibrou e cantou junto com a banda. Além dos clássicos, Hélio também apresentou composições mais recentes do disco “Zis”, lançado em 2021.
Ao todo, a Mostra Sesc Cariri de culturas reuniu mais de 320 apresentações culturais, com cerca de 2.370 artistas performando por 28 municípios do Cariri e quatro da região Centro-Sul.