O POVO é destaque no Prêmio SAE Brasil de Jornalismo – Toyota

￼SAMUEL Pimentel, jornalista do O POVO, recebeu menção de destaque no Prêmio SAE de Jornalismo / Crédito: FCO FONTENELE

A reportagem “Terras raras: como o Brasil entra na disputa entre EUA e China”, do repórter de economia do O POVO, Samuel Pimentel, recebeu menção de destaque na 18ª edição do Prêmio SAE Brasil de Jornalismo – Toyota. Os vencedores anunciados nesta quarta-feira, 8/10, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A iniciativa visa reconhecer reportagens sobre os avanços tecnológicos que abordem mobilidade urbana, veículos autônomos, sustentabilidade, soluções energéticas, mineração e aplicações no agronegócio.

A reportagem, publicada na edição do O POVO de 17 de maio, mostra o potencial brasileiro na exploração de minerais críticos, especialmente de terras-raras, coloca o País no centro das movimentações do setor de mineração. E como, diante deste cenário, o esforço em pesquisa cresce, inclusive no Ceará, mas produção ainda é incipiente. "Fico feliz com o reconhecimento da SAE Brasil ao jornalismo desenvolvido no O POVO. É uma forma de destacar nacionalmente temáticas globais que estão despontando no nosso Ceará, como é a mineração e a discussão sobre a exploração de terras raras. A reportagem é um mergulho nos desafios e perspectivas impostas ao nosso Estado nesta temática", afirmou. O trabalho conta ainda com edição de Irna Cavalcante. No O POVO+, as visualizações foram produzidas por Wanderson Trindade. Confira aqui a reportagem premiada

Demais premiados Na categoria Mídia Impressa, o primeiro lugar ficou com Nubya Oliveira, do jornal O Tempo, de Belo Horizonte, com a matéria Lítio: o novo ouro de Minas. Nessa mesma categoria receberam Menções Honrosas Júlia Maria Toledo e André Paixão, da revista Autoesporte, com a matéria Como será o carro daqui a 60 anos?, e Domingos Zaparolli, da revista Pesquisa Fapesp, com Para capturar o CO2. Em Internet, o prêmio principal foi para Fernando Miragaya, da Automotive Business, com a série de reportagem Os desafios das engenharias das montadoras com o Proconve L8.