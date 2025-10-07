Viagens de avião crescem 4,2 pontos percentuais em quatro anos no Brasil

Nos oito primeiros meses do ano, foram 65,7 milhões de passageiros transportados por avião / Crédito: FCO FONTENELE

O percentual de pessoas que viajam de avião no Brasil passou de 10,5% em 2020 para 14,7% em 2024, uma alta de 4,2 pontos percentuais em quatro anos. Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério do Turismo.

Apesar disso, a pesquisa mostra que em 2024 o carro segue como o principal meio de transporte nas viagens, representando 50,7% do total, seguido pelo avião, com os já mencionados 14,7%, e o ônibus de linha, com 11,9%. Essa proporção também já foi maior, já que em 2020, o carro respondia por 57,6% das viagens. Viagens profissionais Voltando a falar das viagens aéreas, o estudo mostrou ainda que a maior alta no transporte aéreo se deu nas viagens profissionais. Nesse tipo de deslocamento, em 2020, apenas 19,9% eram feitas por avião. Já em 2024, esse número saltou para 28,8%. O levantamento aponta, no entanto, que a maioria das viagens eram de caráter pessoal, chegando a 85,5% em 2024, ante 14,5% de caráter profissional.