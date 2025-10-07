Viagens de avião crescem 4,2 pontos percentuais em quatro anos no Brasil

Viagens de avião crescem 4,2 pontos percentuais em quatro anos no BrasilDados são da "PNAD Contínua: Turismo" mostram que proporção das pessoas que viajam por esse meio passou de 10,5% em 2020 para 14,7% em 2024
O percentual de pessoas que viajam de avião no Brasil passou de 10,5% em 2020 para 14,7% em 2024, uma alta de 4,2 pontos percentuais em quatro anos.
Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério do Turismo.
Conforme análise do Ministério do Turismo, “o crescimento reflete uma mudança no comportamento dos viajantes após o período da pandemia de Covid-19, quando o carro particular ou de empresa dominava o cenário”.
O movimento de crescimento dessa tendência já se reflete nos números de 2025. Nos oito primeiros meses do ano, foram 65,7 milhões de passageiros transportados por avião. Em agosto, por exemplo, foram 8,7 milhões de viajantes circulando pelos aeroportos brasileiros, resultado que implica no melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica.
Agosto também foi o 12º mês consecutivo de crescimento no transporte doméstico por avião. “O brasileiro tem viajado mais e aproveitado melhor as oportunidades de conhecer o país. Esse movimento fortalece o turismo, gera empregos e aquece a economia em todas as regiões”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Apesar disso, a pesquisa mostra que em 2024 o carro segue como o principal meio de transporte nas viagens, representando 50,7% do total, seguido pelo avião, com os já mencionados 14,7%, e o ônibus de linha, com 11,9%. Essa proporção também já foi maior, já que em 2020, o carro respondia por 57,6% das viagens.
Viagens profissionais
Voltando a falar das viagens aéreas, o estudo mostrou ainda que a maior alta no transporte aéreo se deu nas viagens profissionais. Nesse tipo de deslocamento, em 2020, apenas 19,9% eram feitas por avião. Já em 2024, esse número saltou para 28,8%.
O levantamento aponta, no entanto, que a maioria das viagens eram de caráter pessoal, chegando a 85,5% em 2024, ante 14,5% de caráter profissional.
Entre as viagens profissionais, 82,7% tiveram como motivação os negócios ou trabalho, ante 11,8% que viajaram para eventos ou cursos.
Já entre as viagens com motivação pessoal, o lazer foi a principal razão apontada em 2024, respondendo por 39,8% das viagens, seguido pelas visitas a familiares e amigos, com 32,2%.
