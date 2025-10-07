Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit começam nesta quarta

Empreendedores, startups, investidores, empresas, universidades e especialistas terão acesso a um ambiente de trocas e conexões capaz de impulsionar negócios. / Crédito: Divulgação

A Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025, organizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), começam nesta quarta-feira, 8 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. Serão três dias de conteúdos gratuitos, orientações, produtos e soluções para quem quer começar, formalizar ou expandir seu negócio.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A abertura solene acontece às 15h, no palco principal, reunindo a diretoria do Sebrae, conselho, autoridades públicas e convidados especiais. De acordo com os organizadores, o evento acolhe diversos perfis de empreendedores. É a primeira vez que ambos os eventos acontecem simultaneamente. Com uma estrutura inédita, os eventos ocuparão pavilhões independentes de 13.500 m² cada, projetados para receber cerca de 60 mil visitantes ao longo de três dias.

Feira do Empreendedor A Feira do Empreendedor retorna com a missão de apoiar a criação de novos negócios, estimular a expansão das empresas já existentes e difundir a cultura empreendedora. A programação inclui palestras magnas, oficinas práticas, arenas de negócios, rodadas de crédito, consultorias e networking, sempre com foco também em práticas sustentáveis e inclusivas. Entre os nomes confirmados estão: Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio e The Town), eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina;

Martha Gabriel, futurista, autora e referência internacional em inovação e negócios;



João Branco, Top 10 CMO do Brasil (Forbes), especialista em marcas e propósito;

Giuliana Morrone, jornalista e referência no debate sobre ESG;

Nega Lora, referência em autoestima e empoderamento feminino;

Nath Finanças, influenciadora em educação financeira;

Raí, ex-jogador e líder em projetos sociais, trazendo reflexões sobre liderança e gestão;

Murilo Rosa, ator e comunicador com trajetória no cinema, teatro e televisão. Siará Tech Summit Reconhecido como o maior evento de inovação do Nordeste, o Siará Tech Summit reúne startups, universidades, aceleradoras, investidores, empresas e órgãos públicos para debater tendências globais e apresentar soluções tecnológicas aplicadas ao mercado. A programação contempla pitchs de startups, hackathons, mentorias, lançamentos de produtos, painéis temáticos e debates sobre disrupção digital. Entre os palestrantes confirmados estão:

Allan Costa, cofundador da Curitiba Angels e da AAA Inovação, referência em liderança e transformação de negócios;

Dado Schneider, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil em cultura organizacional, marketing e futuro do trabalho;

Daniela Klaiman, futurista e CEO da FutureFuture, especialista em comportamento do consumidor e inovação;

Flávio Muniz, referência nacional em marketing digital e redes sociais;

Lala Deheinzelin, futurista e especialista em novas economias e sustentabilidade. O Siará Tech Summit também se projeta internacionalmente, funcionando como trampolim para startups cearenses e brasileiras que desejam ganhar espaço em eventos de repercussão mundial, como o Web Summit Lisboa.