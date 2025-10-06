Concursos no Ceará: salários chegam até R$ 14,4 mil

Concursos no Ceará: inscrições encerrando hoje e salários de até R$ 14,4 milO POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Veja as vagas e as remunerações
Total de oito certames estão com inscrições abertas para os interessados em ingressar no serviço público. São pouco mais de 1,6 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.
As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 14,4 mil.
Na esfera estadual, destaque para o último dia de inscrição para o concurso público para Prefeitura de Morrinhos, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.750. Há também diversos certames em outras prefeituras.
Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:
- Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
- Companhia Docas do Ceará - Várias | Inscrições de 3 a 17 de outubro
- Câmara de Forquilha - 5 vagas | Inscrições até 26 de outubro
- Prefeitura de Lavras da Mangabeira - 51 vagas| Inscrições até 9 de outubro
- Prefeitura de Morrinhos - 419 vagas| Inscrições até 6 de outubro
- Prefeitura de Mauriti - 136 vagas | Inscrições até 16 de outubro
- Prefeitura de Ipaumirim - 75 vagas | Inscrições até 19 de outubro
- Prefeitura de Poranga - 22 vagas | Inscrições até 23 de outubro
Funai (900 vagas - Contratação Temporária)
A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.
As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.
As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:
- Acre
- Amazonas
- Amapá
- Bahia
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Tocantins
Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)
A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.
São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.
A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida.
Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:
- Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);
- Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);
- Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);
- Assistente Social (3 vagas);
- Biólogo (1 vaga);
- Engenheiro Agrônomo (1 vaga);
- Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);
- Psicólogo (4 vagas);
- Terapeuta Ocupacional (2 vagas);
- Agente Administrativo (7 vagas);
- Técnico em Agropecuária (1 vaga);
- Topógrafo (1 vaga);
- Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);
- Coveiro (3 vagas);
- Cozinheiro (5 vagas).
Companhia Docas do Ceará (45 vagas)
A Companhia Docas do Ceará (CDC) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher diversas vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.
O edital destina oportunidades para o cargo de Analista Portuário, em diferentes áreas de atuação. A remuneração mensal prevista varia de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02.
As inscrições começam no dia 3 de outubro e seguem até o dia 17 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (Iade) da Universidade Vale do Acaraú (UVA) - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição é de R$ 120.
Câmara de Forquilha (5 vagas)
A Câmara de Forquilha (a 216 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher cinco vagas imediatas, além dez vagas para cadastro de reserva em diversos cargos.
O edital destina as oportunidades para candidatos dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.518 a R$ 2.477 e a carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições estão disponíveis até o dia 26 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Consulplam Consultoria - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 140, a depender do cargo.
Prefeitura de Mauriti (136 vagas)
Foi confirmado pela Prefeitura de Mauriti (a 513 km de Fortaleza) a abertura de um novo concurso público. São 136 vagas e cadastro de reserva para diversas funções.
O certame é voltado a candidatos de nível médio e superior. A jornada de trabalho varia entre 20 horas e 40 horas semanais. As remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 5.536,91 mensais.
O período de inscrições inicia na quinta-feira, 25 de setembro, e segue até o dia 16 de outubro.
A banca organizadora é a Universidade Regional do Cariri (Urca) e o valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, de R$ 150 a R$ 220. Mais informações no site da Urca.
Veja as vagas disponibilizadas no concurso público:
- Área de educação
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40 Vagas)
Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (3 Vagas)
Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)
História Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)
Letras Inglês Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)
Letras Português Anos Finais do Ensino Fundamental (8 Vagas)
Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (6 Vagas)
Educador Físico (2 Vagas)
Educador Social (1 Vaga)
- Área da saúde
Farmacêutico (2 Vagas)
Fisioterapeuta (8 Vagas)
Fonoaudiólogo (4 Vagas)
Médico Psiquiatra (2 Vagas)
Médico Veterinário (2 Vagas)
Nutricionista (2 Vagas)
Odontólogo (8 Vagas)
Procurador Jurídico (2 Vagas)
Psicólogo (2 Vagas)
Terapeuta Ocupacional (4 Vagas)
Enfermeiro (8 Vagas)
Técnico em Enfermagem (5 Vagas)
Técnico em Saúde Bucal (4 Vagas)
Assistente Social (1 Vaga)
- Demais áreas
Auditor Fiscal (1 Vaga)
Analista Ambiental (1 Vaga)
Agente de Trânsito (6 Vagas)
Fiscal de Tributos (3 Vagas)
Vigilante Ambiental (2 Vagas)
Técnico Ambiental (1 Vaga)
Prefeitura de Morrinhos (419 vagas)
A Prefeitura de Morrinhos (a 209 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 419 vagas em diversas ocupações. Ao todo são três editais abertos.
São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.750.
As inscrições do concurso da Prefeitura de Morrinhos acontecem entre os dias 12 de setembro e 6 de outubro de 2025, no portal da entidade responsável pelo certame, o Instituto Consulpam. As taxas de inscrições variam de R$ 65,00 a R$ 140,00, dependendo do cargo.
As inscrições devem ser feitas nos sites específicos para cada edital:
Prefeitura de Ipaumirim (75 vagas)
A Prefeitura de Ipaumirim (a 432 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o 75 vagas imediatas e 150 para formação de cadastro de reservas.
A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.520,00 a R$ 8.308,36 em cargos de níveis fundamental, médico, técnico e superior.
As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de outubro, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150, a depender do cargo.
Prefeitura de Poranga (22 vagas)
A Prefeitura de Poranga (a 251 Km de Fortaleza) oferece um total de 22 vagas para Guarda Civil Municipal, sendo 7 vagas imediatas, distribuídas em ampla concorrência, vagas para mulheres, vagas para pessoas negras e PcD. Além disso, haverá 15 vagas para cadastro reserva.
A carga horária será de até 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.618,00.
Para concorrer ao cargo de Guarda Civil Municipal de Poranga, o candidato deve possuir ensino médio completo e apresentar carteira nacional de habilitação nas categorias A e B, comprovada no ato da nomeação.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, até o dia 23 de outubro de 2025.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00.
