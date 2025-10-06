Carregador elétrico: Fortaleza publica regras para instalação

Condomínios terão, em cinco meses, regras nacionais para instalação de carregadores elétricos. Em Fortaleza, norma já foi publicada / Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

A partir de fevereiro de 2026, entram em vigor regras nacionais para balizar estados e municípios nas regras para que unidades em todo o Brasil instalem carregadores de veículos elétricos com segurança. Profissionais do mercado de condomínios, inclusive, já se preparam para tirar dúvidas dos clientes na 5ª edição do ExpoMarket, que acontece em Fortaleza, dos dias 9 a 10 de outubro, no shopping RioMar, no bairro Papicu.

A normativa brasileira do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM) padroniza as regras de instalação com as normas técnicas de instalação elétrica já vigentes, incluindo NBR 5410, NBR 17019 e NBR IEC 61851-1.

Em Fortaleza, a Prefeitura já sancionou, em 29 de setembro de 2025, a Lei nº 11.575, que regulamenta a instalação de pontos de recarga em condomínios e estacionamentos privados de uso comum, definindo padrões e estabelecendo obrigações para síndicos, moradores e empresas responsáveis.

O texto, portanto, inclui shopping centers, supermercados, centros empresariais e demais locais com vagas de estacionamento para o público. Além disso, em caso de acidentes, o técnico ou o proprietário do equipamento se tornam responsáveis civil e criminalmente por danos pessoais e materiais.

No Estado, a norma técnica está em processo de elaboração praticamente finalizado, segundo o capitão Bentemuller, chefe da célula de Investigação de Incêndio e Pesquisa Científica (Ceinv) do Comando de Engenharia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Ele disse que o texto vai se alinhar à diretriz nacional, que foi trabalhada com todos os batalhões do País, incluindo o CBMCE, mas não deu a data para a publicação estadual. "O que temos atualmente é um parecer técnico que fala sobre essas instalações, que diz que essas instalações, quando forem executadas, precisam atender todas as normas existentes, as NBRs, e precisam ser feitas por meio de um profissional habilitado."

Do profissional de instalação já é cobrada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo trabalho. Também é observado se o estudo de carga (laudo de viabilidade técnica) do condomínio foi realizado por profissional habilitado ou empresa. "Em relação aos riscos, têm os atrelados à própria estação de recarga dos veículos. Caso ela tenha sido feita de forma inadequada, sem estudo, pode ocasionar sobrecarga ou risco elétrico, que, consequentemente, pode chegar a um incêndio", frisou.

Regras e exigências para carregadores elétricos em Fortaleza

A lei fortalezense regula que:

A instalação precisa obedecer às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às da concessionária de energia, às de segurança contra incêndios, bem como às orientações técnicas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) Apenas empresas ou profissionais habilitados no Município poderão realizar instalação e manutenção, devendo emitir laudo técnico de conformidade. Os carregadores deverão contar com: isolamento contra choques elétricos;

proteção contra surtos e sobrecargas; sistema de desligamento automático em casos de sobreaquecimento ou curto-circuito; equipamentos de combate a incêndio nas proximidades; sistema automatizado de combate ostensivo a incêndio.

As áreas de recarga devem ser bem ventiladas e sinalizadas, com indicação de risco de alta tensão.

O uso, manutenção e inspeção dos pontos de recarga são obrigatórios, conforme recomendações do fabricante e normas técnicas.



Em caso de irregularidades, o condomínio tem até 30 dias para reparo, sob risco de interdição do ponto.



As penalidades previstas variam de advertências escritas a multas — de 500 a 5.000 Ufirces (conforme gravidade e reincidência) — e interdição em casos de risco iminente.



Em casos de acidentes, o responsável técnico ou o proprietário do equipamento responderá civil e criminalmente por danos pessoais e materiais. Ademais, a lei permite que condomínios definam em assembleia as regras de uso, os horários de funcionamento e a cobrança, quando for o caso.

Nos estacionamentos de uso comum, os proprietários dos estabelecimentos poderão cobrar pelo uso dos carregadores, desde que o valor seja informado de maneira clara ao usuário.