Por que intoxicação com metanol causa cegueira?

Getty Images Rapidez no atendimento médico é crucial para que danos à visão por contaminação de metanol sejam minimizados, dizem oftalmologistas Entre os 22 casos de possível contaminação por metanol no Estado de São Paulo, dos quais cinco foram confirmados e 17 estão em investigação, ao menos três pessoas relataram terem perdido a visão — mesmo que parcial ou temporariamente — ou foram diagnosticadas assim. Foi o que relataram à imprensa familiares de Radharani Domingos, que ainda está hospitalizada; e Diogo Marques, que também chegou a ficar internado e disse ter tido perda de visão, a qual ele diz ter sido depois recuperada.

Rafael Martins, amigo de Diogo, está em coma desde 1º de setembro e teve não só a visão, como também o cérebro, afetados, segundo contou sua mãe ao programa Fantástico, da TV Globo. Como a ingestão dessa substância tóxica pode causar tamanho mal para a visão, trazendo o risco de cegueira permanente? Segundo a médica oftalmologista Ana Luísa Quintella Aleixo, o nervo óptico costuma ser uma das primeiras partes do organismo a ser afetada gravemente por conta da intoxicação com metanol. Ela explica que este nervo é composto por fibras nervosas que levam sinais luminosos processados pela retina do olho até o cérebro.

O nervo óptico é "extremamente sensível", a médica acrescenta. "A visão não é um processo somente do globo ocular, é um processo da interação do olho com o cérebro. E quem faz a ponte do olho com o cérebro é essa estrutura chamada nervo óptico", esclarece Aleixo, médica do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Quando o metanol, um produto que não deveria estar disponível para consumo humano, entra no corpo, é processado pelo fígado.

De acordo com Aleixo, ele então se transforma em formaldeído — conhecido também como formol, usado em colas industriais e para embalsamar cadáveres — e, depois, em ácido fórmico. Esse ácido é o "verdadeiro veneno" para o corpo, afirma o médico oftalmologista Hallim Féres Neto. "O ácido fórmico se acumula no corpo e atrapalha o funcionamento das mitocôndrias, estruturas celulares responsáveis pela produção de energia. Células do sistema nervoso dependem muito de energia para funcionar, incluindo o as células do nervo óptico e da retina", diz o médico, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da clínica Prisma Visão.

"Ao atacar o nervo óptico, e em menor impacto também a retina, perdemos a capacidade de transmitir a imagem do olho para o cérebro, e isso leva à cegueira." Corrida contra o tempo Os dois médicos entrevistados pela BBC News Brasil são unânimes: o atendimento médico rápido é fundamental para minimizar os danos à visão, outros problemas de saúde e o próprio risco de morte. Segundo Ana Luísa Quintella Aleixo, "rápido" significa que o atendimento médico deve acontecer em até 12 horas após a ingestão do metanol. Nesse momento, não se deve recorrer a antídotos caseiros.