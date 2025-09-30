Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que intoxicação com metanol causa cegueira?

Agência BBC
Agência BBC

Por que intoxicação com metanol causa cegueira?

Rapidez no atendimento médico é crucial para que danos à visão por contaminação de metanol sejam minimizados, dizem oftalmologistas.
Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo
Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo Autor
Equipamento de oftalmoscópio na frente de um dos olhos de uma mulher
Rapidez no atendimento médico é crucial para que danos à visão por contaminação de metanol sejam minimizados, dizem oftalmologistas

Entre os 22 casos de possível contaminação por metanol no Estado de São Paulo, dos quais cinco foram confirmados e 17 estão em investigação, ao menos três pessoas relataram terem perdido a visão — mesmo que parcial ou temporariamente — ou foram diagnosticadas assim.

Foi o que relataram à imprensa familiares de Radharani Domingos, que ainda está hospitalizada; e Diogo Marques, que também chegou a ficar internado e disse ter tido perda de visão, a qual ele diz ter sido depois recuperada.

Rafael Martins, amigo de Diogo, está em coma desde 1º de setembro e teve não só a visão, como também o cérebro, afetados, segundo contou sua mãe ao programa Fantástico, da TV Globo.

Como a ingestão dessa substância tóxica pode causar tamanho mal para a visão, trazendo o risco de cegueira permanente?

Segundo a médica oftalmologista Ana Luísa Quintella Aleixo, o nervo óptico costuma ser uma das primeiras partes do organismo a ser afetada gravemente por conta da intoxicação com metanol.

Ela explica que este nervo é composto por fibras nervosas que levam sinais luminosos processados pela retina do olho até o cérebro.

O nervo óptico é "extremamente sensível", a médica acrescenta.

"A visão não é um processo somente do globo ocular, é um processo da interação do olho com o cérebro. E quem faz a ponte do olho com o cérebro é essa estrutura chamada nervo óptico", esclarece Aleixo, médica do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz.

Quando o metanol, um produto que não deveria estar disponível para consumo humano, entra no corpo, é processado pelo fígado.

De acordo com Aleixo, ele então se transforma em formaldeído — conhecido também como formol, usado em colas industriais e para embalsamar cadáveres — e, depois, em ácido fórmico.

Esse ácido é o "verdadeiro veneno" para o corpo, afirma o médico oftalmologista Hallim Féres Neto.

"O ácido fórmico se acumula no corpo e atrapalha o funcionamento das mitocôndrias, estruturas celulares responsáveis pela produção de energia. Células do sistema nervoso dependem muito de energia para funcionar, incluindo o as células do nervo óptico e da retina", diz o médico, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da clínica Prisma Visão.

"Ao atacar o nervo óptico, e em menor impacto também a retina, perdemos a capacidade de transmitir a imagem do olho para o cérebro, e isso leva à cegueira."

Corrida contra o tempo

Os dois médicos entrevistados pela BBC News Brasil são unânimes: o atendimento médico rápido é fundamental para minimizar os danos à visão, outros problemas de saúde e o próprio risco de morte.

Segundo Ana Luísa Quintella Aleixo, "rápido" significa que o atendimento médico deve acontecer em até 12 horas após a ingestão do metanol. Nesse momento, não se deve recorrer a antídotos caseiros.

Hallim Féres Neto aponta que o tempo pode até ser mais importante que a própria dose.

"Doses menores sem atendimento rápido podem ser piores que doses maiores mas com suporte rápido e adequado", diz o médico.

"O tratamento inicial é sempre uma emergência: antídotos, hemodiálise e medidas para eliminar o veneno do corpo."

Mas a quantidade de metanol, claro, importa, lembra Aleixo.

"Quanto maior a dose, maior a quantidade de ácido fórmico produzida e maior a gravidade das lesões", explica a oftalmologista.

Há fatores de risco que podem piorar a situação, dizem os médicos, como doenças do fígado, deficiência de folato e de algumas vitaminas do complexo B, desnutrição e alcoolismo crônico.

Aleixo cita um estudo publicado em 2022 por pesquisadores poloneses segundo o qual entre 30% e 40% dos sobreviventes de intoxicações graves por metanol desenvolvem algum grau de perda de visão.

Se o atendimento for rápido, parte da visão pode ser preservada. Mas os médicos entrevistados dizem que, quando já existe perda, é muito difícil recuperar o que já foi perdido.

"Depois que o nervo óptico é lesado, a recuperação é muito limitada, porque não há uma terapia capaz de regenerar o nervo", explica a médica.

A partir daí, a assistência às vítimas envolve tratamentos com recursos ópticos de auxílio, apoio psicológico e outras terapias de reabilitação.

"É uma situação muito grave, muito triste. É uma tragédia essa intoxicação", resume a oftalmologista.

A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo estão investigando os casos no Estado, que ocorreram após a ingestão de destilados comprados em bares e adegas.

Dos 22 casos possíveis de contaminação, cinco envolvem mortes. Entretanto, até o momento, em apenas um desses casos há confirmação de que a morte se deu após a ingestão de bebida adulterada.

Ainda não se sabe se o metanol foi adicionado a bebidas falsificadas, ou se é um caso de contaminação durante a produção normal de um destilado — apesar das declarações dadas pelas autoridades até o momento apontarem para a primeira opção.

O metanol tem a aparência e o sabor do álcool, e os primeiros efeitos são semelhantes — pode haver náuseas, vômito, sensação de embriaguez e confusão mental.

