Fortaleza passa a contar com serviço de entrega nacional entre Loggi e Uber

Nova modalidade permite enviar pacotes para qualquer região do País por meio de parceria das duas empresas
Autor Adriano Queiroz
Tipo Notícia

A cidade de Fortaleza vai passar a contar com o serviço de entregas operado em parceria entre a Loggi e a Uber, chamado Envio Nacional.

A nova modalidade permite que usuários do Uber em Fortaleza possam enviar pacotes para mais de 5,5 mil municípios brasileiros, sendo a coleta e a entrega realizadas pela Loggi.

As duas empresas projetam alcançar mais de 4 milhões de usuários com a expansão do projeto. O serviço de envio já estava disponível nas cidades de Campinas e São Paulo (ambas em SP) e Curitiba (PR) e deve ser expandido para outros municípios.

"Essa nova fase de expansão representa mais um passo importante da parceria ao oferecer mais uma opção aos clientes para simplificar a experiência de envio nacional de pacotes. Juntando expertises, da Uber em mobilidade e nossa em logística, ampliamos o leque de serviços, permitindo que qualquer pessoa ou empresa se beneficie de soluções rápidas, com qualidade e eficiência no envio de pacotes”, explica Viviane Sales, vice-presidente de Clientes e Receitas da Loggi.

Em nota, a empresa destaca que “entre os principais benefícios do lançamento está a comodidade e praticidade de solicitar envios nacionais sem sair de casa ou da empresa, tudo pelo aplicativo da Uber, contando com o rastreamento de todo o processo, previsibilidade de data de entrega e segurança para envios de longa distância. Para os usuários e empresas clientes, o uso do Envio Nacional ajuda a poupar tempo para focar no que realmente importa”.

"O Envio Nacional é uma solução que faltava no mercado brasileiro, e que só foi possível graças à junção de duas empresas que são referência nas suas áreas de atuação. Levar esse produto a mais cidades em diferentes regiões do País nos anima pela possibilidade de mais pessoas e empresas poderem acessar a comodidade e a eficiência que o Envio Nacional oferece", ressalta Laura Lequain, head de Operações da Uber no Brasil.

Como o serviço funciona

O serviço pode ser acessado pelo aplicativo da Uber. Por ele é possível selecionar a opção Envio Nacional para envio de pacotes. Os itens são coletados pela Loggi, que os insere em sua operação e na malha da empresa, para ser distribuído em todo o território brasileiro. O envio pode ser acompanhado diretamente pelo aplicativo da Uber.

Caso o usuário tenha alguma dúvida ou precise de suporte para o pedido, na seção “Atividade” do aplicativo da Uber, poderá acionar o canal da Loggi com Inteligência Artificial Generativa, a Lori, que fornecerá direcionamentos personalizados para cada caso.

Em situações que precisam de acompanhamento mais específico, o usuário será direcionado para os atendimentos com humanos.

