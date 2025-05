Über e iFood anunciam parceria no Brasil para compartilhar serviços

No app da Uber, a aba de delivery vai ter as opções do iFood. Já no app do iFood, uma aba de mobilidade permitirá que os usuários solicitem viagens da Uber.

A parceria da Uber e do iFood vem um dia depois do anúncio da chinesa Meituan, que na terça-feira, 13, revelou investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões, pelo câmbio desta quarta) no Brasil nos próximos cinco anos para lançar a sua marca de delivery Keeta no País. A Meituan, uma das maiores empresas de entrega de refeições do mundo, com mais de 770 milhões de usuários ativos só na China, vem expandindo operações pelo mundo.

Também segue outro movimento recente divulgado pelo grupo de aplicativo 99, de que retomará o serviço de delivery de comida no País, com investimento de R$ 1 bilhão. A 99 é controlada pelo grupo chinês Didi.

Na parceria anunciada nesta quarta-feira, o cliente da iFood vai poder pedir viagens em carros da Uber diretamente no aplicativo do iFood e o mesmo vale para os clientes da Uber pedirem entregas via iFood pelo próprio aplicativo da gigante mundial de mobilidade urbana.

A integração dos serviços começará em cidades selecionadas no Brasil no segundo semestre, com expansão para todo o País prevista em seguida, segundo o comunicado.