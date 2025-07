Uber investe US$ 300 milhões na Lucid Motors para criar frota de robotáxis

O surgimento do mercado de táxis autônomos atrai muitos investidores, como a Waymo, subsidiária do Google que, por enquanto, está melhor posicionada nos Estados Unidos.

O aplicativo de transportes Uber anunciou, nesta quinta-feira (17), que comprará cerca de 300 milhões de dólares (R$ 1,67 bilhão, na cotação atual) em ações do fabricante americano de carros elétricos Lucid Motors, com a ambição de criar sua própria frota de robotáxis.

No final de junho, a Tesla lançou seu primeiro serviço de táxis autônomos em Austin, no estado americano do Texas, em um perímetro restrito e com uma frota muito reduzida.

Por sua vez, a Uber chegou a um acordo com a Waymo e oferece um serviço de veículos sem motorista em Atlanta, estado da Geórgia, e em Austin.

Mas o acordo anunciado nesta quinta representa sem dúvida um passo além, com a Uber adquirindo uma participação acionária na Lucid Motors, que com os preços atuais equivale a cerca de 3% do seu capital.

O anúncio havia impulsionado as ações da Lucid em quase 30% em Wall Street por volta das 14h40 GMT (11h40 em Brasília).