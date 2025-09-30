Google promove descontos e benefícios em viagens nacionais

Semana de descontos e benefícios em viagens nacionais é promovido pelo GoogleO movimento #BoraFechar acontece até o dia 4 de outubro; entenda como funciona e quais são as empresas parceiras
Nesta semana, até 4 de outubro, o Google promove o #BoraFechar, com promoções e benefícios exclusivos do movimento.
“É cada vez mais necessário um olhar estratégico e customizado da indústria de Turismo para incentivar esses viajantes a se moverem da intenção para a conversão”, disse a head do setor de viagens do Google, Daiane Dunka, no blog oficial do Google Brasil.
O objetivo da empresa é impulsionar o turismo nacional, facilitando o planejamento de viagens e os preços dela, como no agendamento de hospedagens.
Como funcionam os descontos e benefícios das viagens pelo #BoraFechar?
O movimento ajuda o usuário a encontrar voos, hospedagem e meios de transporte acessíveis para a viagem a partir de promoções pelas empresas parceiras; veja quais são e as novidades da semana:
- ClickBus: 20% de desconto em passagens de ônibus e a partir de R$ 4,99 na assinatura do clube de viagens;
- Decolar: economia de até 35% em pacotes de viagens completos. Terão ofertas em todos os canais da plataforma, como passagens e hospedagem;
- Localiza: 15% de desconto em hospedagens de até três dias ao usar o cupom BORAFECHAR. A retirada acontece até o dia 31 de janeiro de 2026 com a compra feita no período do movimento;
- Santander: acúmulo de até 6,4 pontos Esfera por dólar gasto para os clientes que usam cartão de crédito, possibilitando a troca dos pontos por passagens aéreas e hospedagens, por exemplo.
Situação do turismo nacional
O #BoraFechar é uma iniciativa de alavancar o turismo de forma democrática aos clientes. Essa é a primeira edição do movimento.
Mesmo com o incentivo, o cenário do turismo nacional é promissor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), houve uma alta de 6,5% no setor ao comparado anualmente entre os meses de janeiro e julho, com o acúmulo histórico de R$ 127,7 bilhões.
Da mesma forma, aumentaram a quantidade de voos. O setor alcançou o faturamento recorde de R$ 5,3 bilhões no mesmo intervalo, apresentando um crescimento anual de 9,7%, informa dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
A situação faz com que o setor seja um dos com maior aprovação do atual governo. O ministro de turismo, Celso Sabino, afirmou que o turismo se tornou um dos principais pilares do desenvolvimento do país.
Sabino fez a afirmação em declaração sobre pesquisa Nexus e o levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, que confirmam esses avanços.