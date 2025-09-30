Google promove descontos e benefícios em viagens nacionais

#BoraFechar, movimento de descontos e benefícios promovidos pelo Google, tem parceria com empresas do mercado de turismo / Crédito: Reprodução/Freepik

Nesta semana, até 4 de outubro, o Google promove o #BoraFechar, com promoções e benefícios exclusivos do movimento. “É cada vez mais necessário um olhar estratégico e customizado da indústria de Turismo para incentivar esses viajantes a se moverem da intenção para a conversão”, disse a head do setor de viagens do Google, Daiane Dunka, no blog oficial do Google Brasil.

Situação do turismo nacional O #BoraFechar é uma iniciativa de alavancar o turismo de forma democrática aos clientes. Essa é a primeira edição do movimento. Mesmo com o incentivo, o cenário do turismo nacional é promissor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), houve uma alta de 6,5% no setor ao comparado anualmente entre os meses de janeiro e julho, com o acúmulo histórico de R$ 127,7 bilhões. Da mesma forma, aumentaram a quantidade de voos. O setor alcançou o faturamento recorde de R$ 5,3 bilhões no mesmo intervalo, apresentando um crescimento anual de 9,7%, informa dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).