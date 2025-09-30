Empresário do CE se torna maior beneficiador de algodão do País

Empresa tem unidades de beneficiamento de algodão no Mato Grosso, Bahia e Ceará / Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR

O empresário cearense Décio Barreto Jr. estabeleceu a maior beneficiadora de caroço de algodão do Brasil e a segunda maior do mundo, a Icofort Agroindustrial S/A. O case é narrado nas redes sociais do ex-coordenador de Atração de Empreendimentos Industriais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Adriano Borges.

Governo do Ceará distribuirá sementes de algodão para liderar no cultivo A empresa tem investimentos em torno de R$ 265 milhões e capacidade para processar 216 mil toneladas de caroço de algodão por ano, além de refinar 108 mil toneladas de óleo bruto por ano, com unidades em Nova Mutum, no Mato Grosso; Juazeiro e Luís Eduardo Magalhães, na Bahia; bem como Icó, no Ceará, de onde se originou. Ao narrar o case, Borges lembra que “no Ceará o algodão já foi chamado de ouro branco e permitiu a instalação de diversas atividades econômicas. Nas décadas em que o sertão viu o florescer da fibra, o cultivo fomentou as economias locais, financiou comércios e moldou uma cadeia produtiva que unia roça, indústria e exportação”. Ele também cita a queda abruta causada pela chegada do bicudo-do-algodoeiro no início dos anos 1980 que arrasou lavouras e levou à falência boa parte da cadeia produtiva do algodão no Ceará