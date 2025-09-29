Lançamento do Anuário no Cariri reflete potência da região para o Nordeste

Juazeiro do Norte-Ce, Brasil, 29-09-2025: Festa de lançamento do Anuário do Cariri. (Foto: Constance Pinheiro/Especial para O Povo) / Crédito: Constance Pinheiro/Especial para O Povo

O Cariri cearense recebeu, nesta segunda-feira, 29, o lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026, publicação centenária que reúne estatísticas, análises e dados de referência sobre o Estado. O evento, realizado no Hotel IU-Á, em Juazeiro do Norte, marcou a primeira vez que a obra dedica um capítulo exclusivo à região, reunindo informações sobre os 29 municípios caririenses e evidenciando sua relevância cultural, econômica e simbólica.

“Contar a história do Cariri em uma publicação de 150 anos é muito importante pela relevância que a região tem não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste brasileiro”, afirmou o presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto. Ele explica que o movimento é um compromisso assumido pelo Grupo de Comunicação O POVO com o Cariri. “É momento de orgulho para o grupo O POVO estarmos trazendo para esta terra tão rica o Anuário do Ceará. Estamos reforçando o nosso compromisso com essa região. Esse é o nosso muito obrigado a todos vocês”, afirmou. O que tem no Anuário do Ceará? O Anuário do Ceará é realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, sendo a publicação impressa mais antiga em circulação no Estado, com mais de 150 anos de história editorial.

A nova edição conta com 680 páginas divididas em 14 capítulos, incluindo levantamentos como o Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), assinado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), além da pesquisa Datafolha Top of Mind e do Guia Universitário. O editor-geral do Anuário, Jocélio Leal, ressaltou que o caráter longevo da obra não a torna estática. “São 150 anos do Anuário do Ceará, é a publicação viva mais longeva do Estado do Ceará. Mas a gente não se ancora somente na longevidade. Então, o Anuário é uma publicação que olha para o futuro, para o futuro de uma terra que a gente celebra e respeita pelo potencial que possui.” A noite foi considerada um marco para a imprensa e para a região. “Esta é uma noite histórica para o Ceará”, afirmou o coordenador de jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, Luciano Cesário.

Evento reuniu autoridades e personalidades do Cariri Representantes locais também apontaram a relevância da publicação. O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, afirmou que a obra faz parte de sua trajetória pessoal e política. “Nós estamos em um mundo em escassez de profundidade. Não são apenas 150 anos do Anuário, mas é uma história de sobrevivência, sobrevivência em um mundo muito complicado. Quando ainda era vereador já entrava em contato com o Anuário do Ceará e agora como prefeito, se torna livro de cabeceira.” O lançamento contou ainda com depoimentos de instituições de ensino e cultura da região. Para o reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca), Carlos Kleber, a inclusão do território fortalece a identidade local.