Concursos Ceará: tem edital da Companhia Docas e 1,6 mil vagas

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Remuneração pode chegar a R$ 14,4 mil

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 14,4 mil.

Total de nove certames estão com inscrições abertas para os interessados em ingressar no serviço público. São pouco mais de 1,6 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Na esfera estadual, destaque para o último dia de inscrição para o concurso público para oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE). Há também diversos certames em prefeituras.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca ). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online . A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212 .

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.

O edital destina oportunidades para o cargo de Analista Portuário, em diferentes áreas de atuação. A remuneração mensal prevista varia de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02.

A Companhia Docas do Ceará (CDC) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher diversas vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.

As inscrições começam no dia 3 de outubro e seguem até o dia 17 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (Iade) da Universidade Vale do Acaraú (UVA) - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Câmara de Forquilha (5 vagas)

A Câmara de Forquilha (a 216 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher cinco vagas imediatas, além dez vagas para cadastro de reserva em diversos cargos.

O edital destina as oportunidades para candidatos dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.518 a R$ 2.477 e a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições estão disponíveis até o dia 26 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Consulplam Consultoria - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 140, a depender do cargo.

Prefeitura de Redenção (6 vagas)

A Prefeitura de Redenção (a 67 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher seis vagas na área de saúde, para o cargo de agente comunitário.

O edital destina as oportunidades para candidatos de nível médio e residir há pelo menos dois meses na área de atuação, contados a partir de setembro deste ano. A remuneração mensal prevista é de R$ 3.036 e a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições estão disponíveis até o dia 5 de outubro, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição custa R$ 120.

Prefeitura de Mauriti (136 vagas)

Foi confirmado pela Prefeitura de Mauriti (a 513 km de Fortaleza) a abertura de um novo concurso público. São 136 vagas e cadastro de reserva para diversas funções.

O certame é voltado a candidatos de nível médio e superior. A jornada de trabalho varia entre 20 horas e 40 horas semanais. As remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 5.536,91 mensais.

O período de inscrições inicia na quinta-feira, 25 de setembro, e segue até o dia 16 de outubro.

A banca organizadora é a Universidade Regional do Cariri (Urca) e o valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, de R$ 150 a R$ 220. Mais informações no site da Urca.

Veja as vagas disponibilizadas no concurso público:

Área de educação

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40 Vagas)

Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (3 Vagas)

Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

História Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

Letras Inglês Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

Letras Português Anos Finais do Ensino Fundamental (8 Vagas)

Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (6 Vagas)

Educador Físico (2 Vagas)

Educador Social (1 Vaga)

Farmacêutico (2 Vagas)

Fisioterapeuta (8 Vagas)

Fonoaudiólogo (4 Vagas)

Médico Psiquiatra (2 Vagas)

Médico Veterinário (2 Vagas)

Nutricionista (2 Vagas)

Odontólogo (8 Vagas)

Procurador Jurídico (2 Vagas)

Psicólogo (2 Vagas)

Terapeuta Ocupacional (4 Vagas)

Enfermeiro (8 Vagas)

Técnico em Enfermagem (5 Vagas)

Técnico em Saúde Bucal (4 Vagas)

Assistente Social (1 Vaga)

Auditor Fiscal (1 Vaga)

Analista Ambiental (1 Vaga)

Agente de Trânsito (6 Vagas)

Fiscal de Tributos (3 Vagas)

Vigilante Ambiental (2 Vagas)

Técnico Ambiental (1 Vaga)

Prefeitura de Morrinhos (419 vagas)

A Prefeitura de Morrinhos (a 209 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 419 vagas em diversas ocupações. Ao todo são três editais abertos.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4.750.

As inscrições do concurso da Prefeitura de Morrinhos acontecem entre os dias 12 de setembro e 6 de outubro de 2025, no portal da entidade responsável pelo certame, o Instituto Consulpam. As taxas de inscrições variam de R$ 65,00 a R$ 140,00, dependendo do cargo.

As inscrições devem ser feitas nos sites específicos para cada edital:

Prefeitura de Ipaumirim (75 vagas)

A Prefeitura de Ipaumirim (a 432 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o 75 vagas imediatas e 150 para formação de cadastro de reservas.

A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.520,00 a R$ 8.308,36 em cargos de níveis fundamental, médico, técnico e superior.

As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de outubro, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150, a depender do cargo.

CBM-CE (50 vagas)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.

O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.

O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.

As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).

