Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena , sorteadas nesta terça-feira (16).

Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões no próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (18).

Trinta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 50.164,01.

Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.030,47 e será pago a 2.648 apostas.