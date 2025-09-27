Ceará é destaque no País com mais mulheres empreendedoras

￼MULHERES dominam sobretudo os pequenos negócios / Crédito: FERNANDA BARROS

No quarto trimestre de 2024, o Ceará destacou-se como um dos estados com as maiores proporções de mulheres entre os donos de negócio, com 36% do total. Este percentual é igual ao de Santa Catarina e fica atrás apenas do Rio de Janeiro (39%). Os dados são do Atlas dos Pequenos Negócios, que o Sebrae lançou na última quarta-feira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

De acordo com o economista Ricardo Coimbra, os dados confirmam a vocação cearense para o empreendedorismo feminino voltado para o pequeno negócio, muitas vezes, relacionado com algum tipo de dom, com a arte, com a cultura do artesanato. “O Ceará tem muito esse potencial”, comenta.

Em relação à longevidade dos negócios, o Ceará apresenta um dos cenários mais desafiadores do país. A taxa de sobrevivência dos Pequenos Negócios (PN) após dois anos de atividade é de 71,6%, uma das menores do Brasil. Ricardo avalia que isso decorre de uma série de fatores. Um deles seria o fato de muitas pessoas empreenderem na perspectiva de tentar buscar uma renda. “Mas às vezes falta um pouco de orientação, de planejamento, de entender um pouco também da parte financeira”, pontua.



O Atlas mostra ainda que o estado apresenta uma das maiores concentrações de empreendedores atuando na indústria. Cerca de 12% dos donos de negócio cearenses estão nesse setor, o mesmo percentual do Acre e de Santa Catarina, que são os líderes nacionais nesse quesito. Renda e Condições Econômicas Uma característica marcante do empreendedorismo cearense é a alta proporção de donos de negócio com baixo rendimento mensal. No final de 2024, 61% dos empreendedores no estado ganhavam até um salário mínimo (SM) por mês. Este é um dos maiores percentuais do Brasil, similar ao do Piauí (62%) e do Maranhão (61%). O ecossistema de micro e pequenas empresas (MPEs) no Ceará também reflete um cenário de remuneração mais baixa. Em 2023, o rendimento médio dos trabalhadores empregados em MPEs no estado foi de R$ 1.987,10, um dos menores registrados no país.