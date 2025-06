Ata do Copom mostra que, sem ajuste fiscal, juros ficam altos até as eleições

A decisão ignora as pressões políticas (ainda muito menores do que as sofridas pelo antecessor de Galípolo, Roberto Campos Neto), e segue fundamentos técnicos. O BC enxerga um cenário desafiador para a inflação em "diversas dimensões". Com esse diagnóstico, seria impensável falar em cortes de juros, como desejam muitos integrantes do Palácio do Planalto e da equipe econômica.

Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT esperam cortes de juros para alavancar a economia com a proximidade das eleições de 2026, o recado dado nesta terça-feira, 24, pelo Banco Central vai exatamente na direção contrária. Em uma demonstração de independência em relação ao Poder Executivo, o BC comandado por Gabriel Galípolo reafirmou na ata da última reunião do Copom que a Selic permanecerá em 15% por um período "bastante prolongado" e que "não hesitará" em subir mais os juros se isso for necessário.

"O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho", diz o Banco Central, na ata da reunião da semana passada do Copom, que também deu bastante ênfase às incertezas externas, diante das tarifas de Donald Trump e do conflito que se agrava no Oriente Médio.

O BC pediu, mais uma vez, que as políticas fiscal e monetária sejam "harmoniosas", o que significa que, na visão dos diretores do Banco Central, o controle de gastos pelo governo ainda é insuficiente. O entendimento é de que a política fiscal dá "estímulo à demanda agregada" no curto prazo, ou seja, estimula o crescimento, e aumenta os prêmios de risco (leia-se, dólar e juros) pelo avanço das incertezas, no médio prazo.

Apesar disso, os integrantes do Copom viram com bons olhos as discussões sobre cortes tributários e os debates sobre novas reduções de gastos primários, após as idas e vindas empreendidas pelo Ministério da Fazenda, como o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"O debate mais recente, com ênfase na dimensão estrutural do orçamento fiscal e na redução ao longo do tempo de gastos tributários, tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e de ter impactos sobre o prêmio da curva de juros", diz o BC.