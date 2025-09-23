Restituição do IR: consulta do último lote abre nesta terça, 23

O pagamento da restituição será realizado no dia 30 de setembro / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Receita Federal (RF) abre nesta terça-feira, 23 de setembro, a consulta do 5º lote de restituição do Imposto de Renda (IR). São contempladas restituições de declarações 2025 transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, 8.366 cearenses serão abrangidos com um valor de mais de R$ 24,3 milhões.

No Brasil, serão mais de 387 mil contribuintes, que receberão mais de R$ 2,9 bilhões. O pagamento ocorrerá no dia 29 de agosto. Para saber se será restituído, o indivíduo deverá acessar a página da RF, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. O site também dá orientações para fazer uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento. Outro meio disponível para a verificação é o aplicativo do órgão fiscal, que está disponível para tablets e smartphones.

Confira abaixo como será a distribuição da restituição Contribuintes sem prioridade: 46.222

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix: 234.920



Contribuintes de 60 a 79 anos: 66.637



Contribuintes acima de 80 anos: 15.604

Contribuintes com deficiência física ou mental, ou doença grave: 6.968 Vale lembrar, que embora não tenham prioridade por lei, os indivíduos que usaram os dois procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o Pix como forma de recebimento da restituição, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Restituição IR 2025: saiba como será o pagamento O pagamento da restituição do IR de 2025 está sendo realizado na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma retificação e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Já, se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição após um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC.