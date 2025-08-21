Arrecadação em julho soma R$ 254,221 bilhões, mostra Receita Federal

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 254,221 bilhões em julho de 2025, uma alta real (descontada a inflação) de 4,57% na comparação com o resultado de julho de 2024, quando o recolhimento de tributos somou R$ 231,044 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. Em relação a junho deste ano, quando o montante foi de R$ 234,594 bilhões, a arrecadação subiu 8,09%, em termos reais. De acordo com a Receita Federal, este resultado é o melhor desempenho arrecadatório para o mês de julho desde 2024.

O resultado das receitas de julho veio um pouco acima da mediana das estimativas das instituições do mercado financeiro ouvidas pelo Projeções Broadcast, que era de R$ 252,50 bilhões. O intervalo das projeções variava de R$ 232 bilhões a R$ 271,035 bilhões. Fatores O Fisco avaliou que o resultado de julho de 2025, comparado com o mesmo período do ano passado, é reflexo do comportamento dos principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação. O órgão também deu destaque à elevação da arrecadação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em razão, especialmente, do comportamento dos recolhimentos das quotas de declaração. Além disso, a Receita destacou o crescimento da arrecadação do IRPJ e da CSLL em razão do crescimento real de 15,60% dos recolhimentos da estimativa mensal. Houve recolhimentos atípicos da ordem de R$ 3 bilhões.

Também houve elevação de 23,32% na arrecadação do IRRF de residentes no exterior em razão de acréscimo da arrecadação de "Royalties e Assistência Técnica", "rendimentos do trabalho" e de "Juros sobre o Capital Próprio". Acumulado do ano