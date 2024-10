CCJ do Senado adia votação de PL que cria Refis de dívidas com autarquias

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou nesta quarta-feira, 30, a discussão e a votação do projeto de lei que cria um Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD) junto às autarquias e fundações públicas.

O texto estava na pauta da CCJ e houve pedido de vista (ou seja, adiamento) por parte do líder do governo no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), que ocupa o posto enquanto o senador Jaques Wagner (PT-BA) está afastado por uma cirurgia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Combinei com o relator, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), e ele consentiu que fosse concedida vista para fazer um levantamento, uma análise do impacto financeiro da matéria. E depois nós vamos voltar para a apreciação dela", disse Otto, com a concordância pública, em seguida, de Nelsinho Trad, relator da proposta.