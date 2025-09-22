ANP: preço do etanol sobe em 16 Estados e no DF; cai em 6 e fica estável em 4 na semana

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 16 Estados e no Distrito Federal (DF), caíram em 6 e ficaram estáveis em 4 na semana de 14 a 20 de setembro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,66% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,22 para R$ 4,29 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,74% na comparação semanal, de R$ 4,07 para R$ 4,10 o litro. A maior alta porcentual na semana, de 12,03%, foi registrada em Goiás, para R$ 4,47 o litro. A maior queda, de 1,89%, ocorreu em Alagoas, para R$ 4,68 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,89, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,51 o litro. Competitividade