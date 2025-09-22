Haddad: Brasil terá o melhor PIB médio dos últimos 12 anos e a menor inflação de um mandato

"Acredito que em quatro anos teremos o melhor crescimento médio dos últimos 12 anos ou mais; a menor inflação de um mandato desde o plano real", afirmou Haddad.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o Brasil terá o melhor Produto Interno Bruto (PIB) médio dos últimos 12 anos e a menor inflação em um mandato. Ele participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Durante o evento, o ministro afirmou que para haver uma eleição "decente" em 2026, é preciso se debruçar sobre os "números reais" da economia brasileira.

Antes, ele criticou despesas contratadas por governos anteriores e impactam o resultado primário do governo atualmente.

Indagado sobre se é possível ser otimista em relação ao país, Haddad brincou, dizendo que se reeleger o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é mais fácil.

O ministro encerrou sua participação no evento listando números que ele acredita que serão recordes sob sua administração, como o desemprego, o resultado fiscal e o desemprego. "Se eleger o Lula, fica mais fácil", concluiu.