Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará recebe fábrica sueca Anodox e amplia energia limpa

Ceará recebe fábrica sueca Anodox e amplia destaque em energia limpa

Instalação da empresa no Estado prevê geração de empregos, estímulo à cadeia produtiva e fortalecimento da transição energética no Brasil
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará vai receber uma fábrica da Anodox, multinacional sueca especializada em soluções para energia renovável e armazenamento de energia. Reunião entre executivos da empresa e a Secretaria das Relações Internacionais (SRI) para detalhamentos foi oficializada.

A chegada da companhia reforça o papel do estado como polo estratégico para a transição energética no Brasil.

Fundada na Suécia e com presença em mercados internacionais, a Anodox é referência no desenvolvimento de baterias de alta capacidade e potência, além de sistemas de armazenamento de energia (ESS).

As soluções da empresa são utilizadas em veículos elétricos, aplicações industriais e sistemas estacionários.

Entre as inovações tecnológicas estão sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, além de métodos de resfriamento e segurança para baterias.

Conforme o Governo do Estado, a nova unidade fabril vai contribuir para o desenvolvimento econômico local, com a geração de empregos qualificados e a abertura de espaço para profissionais especializados.

Para o Executivo estadual, o investimento também deve estimular a cadeia produtiva ligada às energias renováveis e à tecnologia limpa, ampliando a retenção de talentos no Estado.

A Anodox foi uma das companhias selecionadas na Chamada Pública para Seleção de Planos de Negócio para Investimentos na Transformação de Minerais Estratégicos para Transição Energética e Descarbonização.

A iniciativa é realizada em parceria pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Segundo a secretária das Relações Internacionais, Roseane Medeiros, o investimento é resultado da articulação entre o Governo do Ceará e a empresa sueca, com quem realizaram reunião na última quinta-feira, 18 de setembro.

“Com esse novo passo, o Ceará segue em rumo à consolidação de sua posição de destaque na agenda global de energia limpa, fortalecendo a economia local e atraindo novas oportunidades para o futuro”, afirmou.

Fastback Abarth: Atração pelo visual e pelo ronco | O POVO Veículos

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Empregos

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar