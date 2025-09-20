Ceará recebe fábrica sueca Anodox e amplia energia limpa

Ceará recebe fábrica sueca Anodox e amplia destaque em energia limpaInstalação da empresa no Estado prevê geração de empregos, estímulo à cadeia produtiva e fortalecimento da transição energética no Brasil
O Ceará vai receber uma fábrica da Anodox, multinacional sueca especializada em soluções para energia renovável e armazenamento de energia. Reunião entre executivos da empresa e a Secretaria das Relações Internacionais (SRI) para detalhamentos foi oficializada.
A chegada da companhia reforça o papel do estado como polo estratégico para a transição energética no Brasil.
Fundada na Suécia e com presença em mercados internacionais, a Anodox é referência no desenvolvimento de baterias de alta capacidade e potência, além de sistemas de armazenamento de energia (ESS).
As soluções da empresa são utilizadas em veículos elétricos, aplicações industriais e sistemas estacionários.
Entre as inovações tecnológicas estão sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, além de métodos de resfriamento e segurança para baterias.
Conforme o Governo do Estado, a nova unidade fabril vai contribuir para o desenvolvimento econômico local, com a geração de empregos qualificados e a abertura de espaço para profissionais especializados.
Para o Executivo estadual, o investimento também deve estimular a cadeia produtiva ligada às energias renováveis e à tecnologia limpa, ampliando a retenção de talentos no Estado.
A Anodox foi uma das companhias selecionadas na Chamada Pública para Seleção de Planos de Negócio para Investimentos na Transformação de Minerais Estratégicos para Transição Energética e Descarbonização.
A iniciativa é realizada em parceria pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
Segundo a secretária das Relações Internacionais, Roseane Medeiros, o investimento é resultado da articulação entre o Governo do Ceará e a empresa sueca, com quem realizaram reunião na última quinta-feira, 18 de setembro.
“Com esse novo passo, o Ceará segue em rumo à consolidação de sua posição de destaque na agenda global de energia limpa, fortalecendo a economia local e atraindo novas oportunidades para o futuro”, afirmou.