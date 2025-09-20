Ceará recebe fábrica sueca Anodox e amplia energia limpa

Roseane Medeiros, secretária de Relações Internacionais do Ceará, teve encontro com a empresa nesta semana / Crédito: FABIO LIMA

O Ceará vai receber uma fábrica da Anodox, multinacional sueca especializada em soluções para energia renovável e armazenamento de energia. Reunião entre executivos da empresa e a Secretaria das Relações Internacionais (SRI) para detalhamentos foi oficializada. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A chegada da companhia reforça o papel do estado como polo estratégico para a transição energética no Brasil.

Fundada na Suécia e com presença em mercados internacionais, a Anodox é referência no desenvolvimento de baterias de alta capacidade e potência, além de sistemas de armazenamento de energia (ESS). As soluções da empresa são utilizadas em veículos elétricos, aplicações industriais e sistemas estacionários. Entre as inovações tecnológicas estão sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, além de métodos de resfriamento e segurança para baterias.



Conforme o Governo do Estado, a nova unidade fabril vai contribuir para o desenvolvimento econômico local, com a geração de empregos qualificados e a abertura de espaço para profissionais especializados. Para o Executivo estadual, o investimento também deve estimular a cadeia produtiva ligada às energias renováveis e à tecnologia limpa, ampliando a retenção de talentos no Estado.

A Anodox foi uma das companhias selecionadas na Chamada Pública para Seleção de Planos de Negócio para Investimentos na Transformação de Minerais Estratégicos para Transição Energética e Descarbonização.