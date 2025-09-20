Horário de verão: Ceará terá medida em 2025? Saiba tudo

Caso seja adotado em 2025 seguindo este regulamento, o horário de verão retornaria a partir do dia 1º de novembro. / Crédito: Reprodução/Freepik

Suspenso desde 2019, o horário de verão voltou a ser discutido em 2025. A possibilidade de retomar a medida ganhou força após recomendações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que enxerga no adiantamento dos relógios uma alternativa para reduzir riscos de déficit de energia. Saiba mais sobre o horário de verão e se há possibilidade de adotá-lo no Ceará.

O que é o horário de verão e como funcionava no Brasil O horário de verão consiste em adiantar os relógios em uma hora durante os períodos do ano em que o dia clareia mais cedo e, portanto, escurece mais cedo. A medida é adotada em diversos países ao redor do mundo (veja abaixo). A proposta é aproveitar melhor a luz natural no fim do dia, reduzindo o uso de iluminação artificial e a pressão sobre o sistema elétrico. No Brasil, o horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1931 e, ao longo dos anos, aplicado de forma intermitente. O último decreto em vigor definia que o horário especial começava no primeiro domingo de novembro e se estendia até o terceiro domingo de fevereiro.

A mudança atingia os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Distrito Federal, regiões mais afastadas da linha do Equador. Norte e Nordeste ficavam de fora por apresentarem menor variação de luminosidade entre as estações.

Por que o horário de verão foi suspenso no País O mecanismo deixou de valer em 2019, após decisão do então presidente Jair Bolsonaro. O governo alegou que estudos recentes indicavam queda nos benefícios energéticos.

Isso porque os hábitos de consumo mudaram e a maior demanda passou a ocorrer no período da tarde, reduzindo o impacto da medida. Outro argumento foi a evolução tecnológica: equipamentos mais eficientes e novas fontes de energia diminuíram a necessidade de manter a política. Além disso, especialistas alertaram para impactos negativos na saúde, como alterações no sono e na produtividade.

