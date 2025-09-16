Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de desocupação cai para 5,6% e atinge menor patamar da série

Entre maio e julho, população desocupada foi de 6,118 milhões, enquanto trabalhadores chegaram 102,4 milhões, atingindo novo recorde
Autor João Victor Dummar
João Victor Dummar
No trimestre de 2025 encerrado em julho, a taxa de desocupação do País reduziu e atingiu o menor valor da série histórica, iniciada em 2012, chegando a 5,6% e renovando o recorde anterior.

O dado foi divulgado nesta terça-feira, 16 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foi gerado através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Em igual período, no ano passado, o índice chegou a 6,8%. Já o mercado esperava uma taxa para os meses de maio a julho um pouco acima do resultado apresentado, em 5,7%.

Mais informações em instantes...

    Empregos Governo Lula

