Criação de empregos e redução de impostos são prioridades na economia, aponta pesquisa da CNI

Entre os que defendem a geração de empregos, predominam aqueles que estão fora do mercado de trabalho, e as mulheres / Crédito: João Filho Tavares

Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) à Nexus aponta que 30% dos brasileiros vê como prioridade na economia o aumento no número de postos de trabalho, enquanto 28% afirmam ser a diminuição do peso dos impostos a prioridade máxima nessa área. O perfil de quem defende um ou outro desses aspectos como prioritários varia, conforme o levantamento. Entre os que defendem a geração de empregos, predominam aqueles que estão fora do mercado de trabalho, as mulheres e as pessoas com renda menor que 5 salários mínimos.

A saúde aparece como prioridade entre todos os recortes analisados: sexo, idade, escolaridade, renda, condição em relação à força de trabalho, região e condição do município. Entre as medidas para melhoria das condições gerais de saúde no País, a prioridade, conforme a pesquisa, deve ser o combate à corrupção e ao desvio de verbas para 23% dos entrevistados. Na sequência, aparece como prioridade a contratação de médicos e enfermeiros, com 21%; a redução de filas ou espera por consultas e atendimentos, com 20%; e a melhoria das condições dos hospitais e postos de saúde, também com 20%.

Educação e segurança Já na educação, o combate ao uso de drogas nas escolas é apontado como prioridade por 18% dos entrevistados. Na sequência, aparecem como prioridades a melhoria da segurança nas escolas, com 16%; seguida pela necessidade de aumentar o salário dos professores, com 15%; e a melhoria da capacitação desses profissionais, com 14%. Quando o assunto é segurança, os entrevistados elegeram o enfrentamento ao tráfico de drogas como prioridade para o poder público, com indicação de 25% dos pesquisados. Em seguida, aparecem o combate à corrupção policial, com 21%; o aumento do efetivo de policiais nas ruas, com 17%; e a permissão para que menores que cometam crimes sejam presos, com 15%.