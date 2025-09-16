Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad vê expectativas de inflação sendo reancoradas, para abrir espaço para queda da Selic

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que a equipe econômica está conseguindo reancorar as expectativas de inflação e avaliou que, com isso, vai se abrir um espaço para o Banco Central iniciar o ciclo de cortes da Selic. Ele não se comprometeu com uma previsão de quando a Selic poderá começar a cair, mas disse que tudo leva a crer que o ciclo de cortes vai começar nos próximos meses.

"Tudo leva a crer que o ciclo de corte da Selic vai começar nos próximos meses", disse Haddad, ao participar, de maneira remota, da abertura do J.Safra Investment Conference, nesta terça-feira, em São Paulo.

Ainda de acordo com o ministro, a economia vai reagir muito rapidamente à queda dos juros.

Haddad destacou que a economia está se beneficiando de uma taxa de câmbio que caiu a R$ 5,30, "o que é positivo por causa do impacto sobre a inflação", disse.

Acomodação dos preços relativos com reforma tributária

O ministro da Fazenda afirmou ainda que, com a reforma tributária, o País terá uma acomodação dos preços relativos, mas para o bem da economia.

"Não acredito que a reforma tributária terá impacto inflacionário porque fiscalmente ela é neutra", disse Haddad, adiantando que o último projeto de regulamentação da reforma deve ser votado na quarta-feira no Senado.

Para ele, os efeitos da reforma tributária na economia devem ser notados a partir de 2027 e o País vai terminar 2026 com menor a menor inflação desde Plano Real e o PIB com crescimento médio de 3%. "Penso que vamos entrar em uma trajetória de queda de juros com sustentabilidade", disse.

