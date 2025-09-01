Tarifaço: venda de 1 milhão de litros de água de coco do Ceará foi cancelada

Está prevista, por exemplo, a compra de 350 mil litros por mês do item pelo Governo do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

A suspensão de contratos de exportação para os Estados Unidos já resultou no cancelamento de mais de 1 milhão de litros de água de coco de uma das principais empresas do setor no Ceará, a Paraipaba Agroindustrial. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi confirmada ao O POVO pela fundadora da Associação Nacional dos Produtores de Coco (Aprococo), Rita Grangeiro, que acompanha de perto as tratativas do setor com o governo estadual.

Estado do Ceará vai comprar 350 mil litros de água de coco Outra questão levantada por Rita Grangeiro é a compra da água de coco pelo Governo do Ceará para ser usada nas merendas das escolas públicas. Está prevista, por exemplo, a compra de 350 mil litros por mês do item. "Espero que essa proporcionalidade exista em relação ao volume exportado de cada empresa. Então, se a empresa for responsável por 50%, 60%, 80% ou 90% da exportação, que ela também tenha direito de entregar ao governo da merenda escolar a mesma proporcionalidade que ela fazia. É isso que esperamos." Sobre o cadastro, a fundadora da Aprococo afirmou que foram exigidos muitos requisitos para comprovar, por exemplo, a quantidade e os valores. Agora, está em análise para ser distribuído entre os técnicos.

"Então aí, na verdade, o governo tá aprendendo a fazer, como também as empresas estão aprendendo a lidar com toda essa documentação que não era uma coisa normal para o dia a dia." Entenda as medidas do Governo do Ceará contra o tarifaço Foram quatro medidas do projeto sancionado em 7 de agosto: aquisição de crédito de exportação; redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI); subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os EUA; e compra direta pelo Estado de produtos alimentícios. Os recursos virão do Tesouro Estadual, a depender da capacidade financeira e fiscal do Estado, para manter o equilíbrio. Conforme o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, a quantidade estimada de companhias que exportam para os americanos chega a 300.

Aquisição de crédito de exportação A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário.

Segundo o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, a medida funcionará por meio de uma antecipação do pagamento do crédito acumulado que muitas empresas possuem com os estados e com as unidades federais "A Secretaria da Fazenda vai estar recebendo, através de seus sistemas, esses pedidos, e a gente vai analisar para que seja feito esse pagamento desse crédito de exportação, justamente para compensar esse aumento do custo tarifário que as empresas estão tendo nessa negociação com os Estados Unidos", informou.