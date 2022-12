Instalação de refinaria no Pecém é aprovada por Conselho das ZPE

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) aprovou, nesta terça-feira, 20, a instalação de refinaria de petróleo no Pecém, no Ceará. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

A aprovação se refere ao aval para o projeto industrial da Refinaria de Petróleo Pecém Ltda para a ZPE cearense. A unidade terá investimento israelense e será voltada para refino de combustíveis, como a gasolina A e o bunker, visados para o abastecimento de navios, além da exportação dos produtos.

A confirmação do CZPE fortalece o pré-contrato que a empresa do projeto, a Noxis Energy, assinou com o Governo do Ceará em fevereiro deste ano, prevendo investimento de US$ 400 milhões para desenvolver e implantar a refinaria.

A empresa com sede no Rio de Janeiro deve ser uma das primeiras a se instalar no Setor 2 da ZPE Ceará. No País, atua na área de refino de petróleo com plantas em processo de instalação na costa brasileira. No Estado, a parceria para investimento é com o grupo israelense Eitan.

Sobre o aval publicado no DOU, a secretária executiva da Indústria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedet) do Ceará, Roseane Medeiros, detalhou no programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, que o investimento é privado e que o modelo de negócios foi desenhado por especialistas do setor.

“Eles já estão estudando a implantação, estão em processo de licenciamento. Essa autorização do Conselho Nacional das ZPEs era apenas uma das medidas necessárias para que começasse a se materializar. Agora o próximo passo é conseguir a licença ambiental para a implantação”, disse.

De acordo com a secretária, a aquisição por parte dos compradores se deu por dois motivos. Primeiro pela crise energética na Europa, e também pela perspectiva de produção do hidrogênio verde no Ceará.



A refinaria no Ceará

Conforme o Governo do Ceará, a refinaria na ZPE vai gerar 150 empregos diretos e cerca de 3 mil indiretos.

O principal produto será o óleo combustível marítimo (bunker), com a capacidade de refino de 50 mil barris por dia.

Na implantação total, a produção prevista é de 1,5 milhão de toneladas/ano de combustível.

