Tarifaço: edital de apoio a empresas afetadas encerra inscrições amanhã, 5

Documento foi assinado pelo governador Elmano de Freitas em 21 de agosto / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As empresas cearenses afetadas no tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (Estados Unidos) têm até a próxima sexta-feira, 5, para aderirem à chamada pública do governo estadual. No edital, o Estado se compromete a comprar parte da produção que seria exportada aos americanos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O processo de inscrição e também de seleção das propostas enviadas pelos produtores está sendo conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), com participação da Secretaria da Fazenda (Sefaz) na fase seguinte.

"O objetivo é garantir mercado para os produtos que tiveram sua comercialização externa prejudicada, de forma a assegurar sua aquisição para demandas institucionais da administração pública estadual", informou o Estado na data. As condições foram expostas no lançamento: Poderão participar empresas regularmente instaladas no Ceará que comprovem queda no volume de exportações para os EUA



A contratação observará os preços de mercado definidos pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), a partir de ato específico



O resultado do credenciamento será divulgado no site da SDA e no Diário Oficial do Estado.



As empresas habilitadas poderão fornecer diretamente seus produtos para órgãos do Estado ou para empresas prestadoras de serviços de alimentação contratadas pelo poder público



O credenciamento terá duração inicial de 15 dias corridos a partir da publicação, podendo ser prorrogado Veja as medidas adotadas pelo Ceará para enfrentar o tarifaço

As medidas do Ceará para atenuar os efeitos do tarifaço dos EUA foram concentradas em um projeto lei enviado pelo governo do Estado e aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

As principais medidas são: Auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA

Compra de produtos dessas empresas para atender equipamentos do Governo do Ceará

Antecipação de pagamento de créditos

Aumento de incentivos fiscais, além da instalação do Comitê Estratégico para acompanhar a aplicação das medidas *Duração das medidas é de 120 dias, que podem ser prorrogados pelo Governo do Estado Condições para a concessão das medidas