Mais de 300 empresas podem aderir ao socorro estadual, diz secretário

Medidas do Governo do Ceará foram assinadas nesta quinta-feira, 21, no Palácio da Abolição / Crédito: THIAGO GASPAR/Reprodução/Governo do Ceará

Mais de 300 empresas afetadas com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos estão aptas a aderir às medidas do Governo do Ceará assinadas nesta quinta-feira, 21, no Palácio da Abolição. Veja todas as decisões apresentadas mais abaixo.

Além disso, ele reforçou que o edital mais detalhado deverá ser publicado ainda nesta quinta, com o decreto. A partir disso, os interessados deverão realizar o cadastramento em até 10 dias corridos. Em seguida, a Sefaz analisará esse processo em até três dias. "A gente tem um montante de crédito. As empresas também têm estruturados em seus balanços os seus créditos, mas aí vai precisar a gente fazer análise e homologar se realmente aquele crédito é devido. Então, a empresa vai fazer o pedido à Sefaz, a gente faz essa análise, chama a empresa e vai contemplando." O Governo do Ceará também instituiu o Comitê Estratégico de Monitoramento Econômico, que irá acompanhar as possibilidades que o Estado tem, junto às empresas, para ampliar os negócios, de acordo com o titular da Sefaz, Fabrízio Gomes.

"O comitê foi criado para isso, justamente para a gente analisar daqui a 60 dias como está ocorrendo, se está funcionando. Se não estiver funcionando, a gente vai procurar novas medidas, se precisa retirar alguma medida, se a gente vai conseguir novos mercados. Então, é um compromisso constante que a gente implementou." Confira abaixo mais detalhes sobre as medidas anunciadas Para receber o auxílio estadual as empresas devem:

Estar inscritas e em regularidade no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Ter realizado exportações para o país norte-americano entre agosto de 2024 e agosto de 2025

Comprovar a realização de operações ou prestações de exportação para os EUA a partir

Comercializar produto diretamente afetado pelo tarifaço e não se enquadrar nas exceções

estabelecidas no decreto executivo dos EUA Em relação ao Comitê Estratégico de Monitoramento Econômico ele será composto pelo:

Governador do Estado, Elmano de Freitas

Secretário-Chefe da Casa Civil, Chagas Vieira

Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado Moraes

Secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes

Secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho

Secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz

Presidente da Federação das Indústrias no Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante

Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Ceará (Ftice),

Presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares

do Estado do Ceará (Fetraece), Raimundo Martins Pereira

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado Ceará (Faec), Amílcar Silveira

3 empresas de setores de exportação afetados pelo aumento tarifário indicadas

por cada Federação Saiba como funcionará cada medida Aquisição de crédito de exportação A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário.

Segundo o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, a medida funcionará por meio de uma antecipação do pagamento do crédito acumulado que muitas empresas possuem com os estados e com as unidades federais "A Secretaria da Fazenda vai estar recebendo, através de seus sistemas, esses pedidos, e a gente vai analisar para que seja feito esse pagamento desse crédito de exportação, justamente para compensar esse aumento do custo tarifário que as empresas estão tendo nessa negociação com os Estados Unidos", informou.