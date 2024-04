Cearenses do Hapvida e M. Dias Branco estão na lista da Forbes; veja fortunas

Os empresários cearenses Cândido Pinheiro e Maria Consuelo Dias Branco integram lista atualizada da Forbes com os mais ricos do Brasil. Entenda como se tornaram bilionários

Cândido possui uma fortuna avaliada em US$ 2,3 bilhões, aproximadamente R$ 11,6 bilhões a preço de hoje. Neste ano, a Forbes juntou o patrimônio de todos os herdeiros e familiares do empresário na soma do montante.

Dois empresários representam o Ceará na atualização da lista de bilionários da Forbes de 2024 . Cândido Pinheiro , fundador do Hapvida , e Consuelo Dias Branco , da M. Dias Branco , aparecem, respectivamente, como a 23ª e a 53ª maiores fortunas do Brasil.

Já Consuelo possui uma riqueza estimada pela Forbes de US$ 1,2 bilhão, o equivalente a quase R$ 6 bilhões. Ela é atualmente a principal acionista individual do império do setor de massas e biscoitos da M. Dias Branco.

O Hapvida tem se expandido no Ceará e em outros estados, com aquisições de novos hospitais. Na última década, a operação aposta em uma ampliação com base em aquisições.

Desde então, o negócio cresceu. Após uma série de expansões até transformar a clínica em hospital, em 1993. A companhia já contava com novos hospitais e clínicas quando iniciou as atividades da operadora de saúde suplementar Hapvida.

Há dois anos, o Hapvida concluiu a fusão com o Grupo NotreDame Intermédica, formando o maior grupo de saúde suplementar da América do Sul.

A construção do legado da indústria de alimentos M. Dias Branco remonta ao fundador Manoel Dias Branco, que iniciou o negócio a partir de uma pequena padaria, em 1936.

A apresentação da empresa é clara sobre as origens: “nasceu de um sonho, se tornou a líder nacional em massas e biscoitos, com a missão de alimentar e inspirar as pessoas, transformando sonhos em realidade”.

A maior parte da expansão e estruturação do negócio ocorreu no período em que o filho do fundador, Francisco Ivens de Sá Dias Branco, assumiu o comando.

Em 2002, iniciou o processo de verticalização e as expansões de plantas industriais, sendo ampliadas em outros estados.

Em 2006, a companhia abriu capital na B3. O forte processo de expansão culminou na aquisição da marca Vitarella, com uma unidade fabril em Jaboatão dos Guararapes–PE.

Em 2018, outra grande aquisição, da marca Piraquê, reforçando a presença do grupo no mercado do Sudeste. Depois vieram outras aquisições de marcas do Sul e a forte entrada no mercado de produtos saudáveis, orgânicos, sem glúten, zero lactose, zero açúcar e os integrais.

Viúva de Ivens, que faleceu em 2016, Consuelo é a maior acionista individual da M. Dias Branco, com aproximadamente 1/3 das ações.

Veja a lista de brasileiros na lista da Forbes de 2024

Eduardo Saverin – US$ 28 bilhões (60º lugar no ranking geral) Vicky Safra – US$ 20,6 bilhões (94º) Jorge Paulo Lemann – US$ 16,4 bilhões (113º) Marcel Herrmann Telles – US$ 10,9 bilhões (195º) Carlos Alberto Sicupira – US$ 8,9 bilhões (278º) Fernando Roberto Moreira Salles – US$ 7,6 bilhões (344º) Pedro Moreira Salles – US$ 7,1 bilhões (385º) André Esteves – US$ 6,6 bilhões (417º) Alexandre Behring – US$ 6,3 bilhões (453º) Miguel Krigsner – US$ 5,7 bilhões (522º) João Moreira Salles – US$ 5,3 bilhões (572º) Walther Moreira Salles Junior – US$ 5,3 bilhões (572º) Jorge Moll Filho – US$ 4,5 bilhões (697º) Alceu Elias Feldmann – US$ 3,7 bilhões (871º) Maurizio Billi – US$ 3,6 bilhões (896º) Jose João Abdalla Filho – US$ 3,5 bilhões (920º) Joesley Batista – US$ 3,3 bilhões (991º) Wesley Batista – US$ 3,3 bilhões (991º) Lirio Parisotto – US$ 2,8 bilhões (1.187º) Alexandre Grendene Bartelle – US$ 2,6 bilhões (1.286º) Luciano Hang – US$ 2,3 bilhões (1.438º) Ilson Mateus – US$ 2,3 bilhões (1.438º) Candido Pinheiro Koren de Lima – US$ 2,3 bilhões (1.438º) Guilherme Benchimol – US$ 2,2 bilhões (1.496º) Julio Bozano – US$ 2,2 bilhões (1.496º) Luiz Frias – US$ 2,2 bilhões (1.496º) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – US$ 2,1 bilhões (1.545º) João Roberto Marinho – US$ 2,1 bilhões (1.545º) José Roberto Marinho – US$ 2,1 bilhões (1.545º) Roberto Irineu Marinho – US$ 2 bilhões (1.623º) Edir Macedo – US$ 2 bilhões (1.623º) Ana Lucia de Mattos Barretto Villela – US$ 1,9 bilhão (1.694º) Jayme Garfinkel – US$ 1,9 bilhão (1.694º) Rubens Menin Teixeira de Souza – US$ 1,9 bilhão (1.694º) Rubens Ometto Silveira Mello – US$ 1,9 bilhão (1.694º) Sasson Dayan – US$ 1,7 bilhão (1.851º) Carlos Sanchez – US$ 1,7 bilhão (1.851º) David Feffer – US$ 1,6 bilhão (1.945º) Jose Roberto Ermirio de Moraes – US$ 1,5 bilhão (2.046º) Jose Ermirio de Moraes Neto – US$ 1,5 bilhão (2.046º) Daniel Feffer – US$ 1,5 bilhão (2.046º) Jorge Feffer – US$ 1,5 bilhão (2.046º) Ruben Feffer – US$ 1,5 bilhão (2.046º) Neide Helena de Moraes – US$ 1,5 bilhão (2.046º) Artur Grynbaum – US$ 1,4 bilhão (2.152º) Cristina Junqueira – US$ 1,4 bilhão (2.152º) Antonio Luiz Seabra – US$ 1,4 bilhão (2.152º) Ivan Müller Botelho – US$ 1,3 bilhão (2.287º) Jose Isaac Peres – US$ 1,3 bilhão (2.287º) Eduardo Voigt Schwartz – US$ 1,3 bilhão (2.287º) Mariana Voigt Schwartz Gomes – US$ 1,3 bilhão (2.287º) João Alves de Queiroz Filho – US$ 1,2 bilhão (2.410º) Maria Consuelo Dias Branco – US$ 1,2 bilhão (2.410º) Maria Frias – US$ 1,2 bilhão (2.410º) Lucia Maggi – US$ 1,2 bilhão (2.410º) Anne Werninghaus – US$ 1,2 bilhão (2.410º) Clóvis Ermírio de Moraes – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Pedro Grendene Bartelle – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Liu Ming Chung – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Itamar Locks – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Blairo Maggi – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Carlos Pires Oliveira Dias – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Vera Rechulski Santo Domingo – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Carlos Eduardo M. Scripilliti – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Regina Helena S. Velloso – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Livia Voigt – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Dora Voigt de Assis – US$ 1,1 bilhão (2.545º) Dulce Pugliese de Godoy Bueno – US$ 1 bilhão (2.692º) Hugo Ribeiro – US$ 1 bilhão (2.692º)

