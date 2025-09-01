Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concursos no Ceará: Tem edital dos Bombeiros e quase 1,8 mil vagas

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Remuneração pode chegar a R$ 29,6 mil
Samuel Pimentel
Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar, pois 16 certames estão com inscrições abertas. São quase 1,8 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais. 

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 29,6 mil.

Na esfera estadual, destaque para a seleção da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e a recém anunciada concorrência para oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Há também diversos certames em prefeituras e universidades.

Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:

  1. Unilab - 2 vagas | Inscrições até 4 de setembro
  2. Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
  3. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - 115 vagas | Inscrições até 2 de setembro
  4. CRBio - 3 vagas | Inscrições até 11 de setembro
  5. TJCE - 44 vagas | Inscrições até 19 de setembro
  6. Prefeitura de São João do Jaguaribe - 114 vagas | Inscrições até 8 de setembro
  7. Prefeitura de Paramoti - 89 vagas| Inscrições até 8 de setembro
  8. Prefeitura de Araripe - 25 vagas | Inscrições até 7 de setembro
  9. Prefeitura de Lavras da Mangabeira - 51 vagas | Inscrições até 9 de outubro
  10. Prefeitura do Crato (cadastro de reserva) | Inscrições até 4 de setembro
  11. Prefeitura de Beberibe - 309 vagas | Inscrições até 28 de setembro
  12. Prefeitura de Novo Oriente - 11 vagas | Inscrições até 1º de setembro
  13. Crefito 13ª Região - 2 vagas | Inscrições até 8 de setembro
  14. Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) - 50 vagas | Inscrições até 29 de setembro
  15. Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) - 24 vagas | Inscrições até 11 de setembro
  16. Universidade Federal do Ceará (UFC) - 7 vagas | Inscrições até 2 de setembro

Unilab (2 vagas)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês. As inscrições seguem até dia 4 de setembro.

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga) e Linguística (1 vaga).

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:

  • Setor de Estudos - Linguística: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025
  • Setor de Estudos - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025

Confira o edital

Funai (900 vagas - Contratação Temporária)

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

  • Acre
  • Amazonas
  • Amapá
  • Bahia
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraíba
  • Paraná
  • Rondônia
  • Roraima
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

CPRM (115 vagas)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.

Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.

O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.

CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.

O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.

Confira aqui o edital 

TJCE (44 vagas)

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.

A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida. 

Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:

  • Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);
  • Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);
  • Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);
  • Assistente Social (3 vagas);
  • Biólogo (1 vaga);
  • Engenheiro Agrônomo (1 vaga);
  • Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);
  • Psicólogo (4 vagas);
  • Terapeuta Ocupacional (2 vagas);
  • Agente Administrativo (7 vagas);
  • Técnico em Agropecuária (1 vaga);
  • Topógrafo (1 vaga);
  • Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);
  • Coveiro (3 vagas);
  • Cozinheiro (5 vagas). 

Prefeitura de São João de Jaguaribe (114 vagas)

A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou expansão do prazo de inscrições, até o dia 8 de setembro, de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.

As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).

A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa varia de R$ 65 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

  • Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);
  • Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);
    Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

Prefeitura de Paramoti (89 vagas)

Em Paramoti, município distante 102 km de Fortaleza, a prefeitura está organizando concurso com 89 vagas e formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Confira as vagas ofertadas:

  • Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);
  • Cozinheiro (2 vagas);
  • Gari (3 vagas);
  • Vigia (3 vagas);
  • Coveiro (2 vagas);
  • Agente Administrativo (1 vaga);
  • Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);
  • Atendente de Farmácia (2 vagas);
  • Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);
  • Maqueiro (2 vagas);
  • Motorista Categoria B (2 vagas);
  • Motorista Categoria D (7 vagas);
  • Técnico de Enfermagem (8 vagas);
  • Técnico de Radiologia (1 vaga);
  • Assistente Social (1 vaga);
  • Enfermeiro (3 vagas);
  • Farmacêutico Bioquímico (1 vaga);
  • Fisioterapeuta (1 vaga);
  • Fonoaudiólogo (1 vaga);
  • Médico (2 vagas);
  • Médico Veterinário (1 vaga);
  • Nutricionista (1 vaga);
  • Odontólogo (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica II História (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);
  • Psicólogo (1 vaga);
  • Psicopedagogo (1 vaga);
  • Terapeuta Ocupacional (2 vagas).

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da Fundação Cetrede, com taxas de R$ 80 a R$ 140.

Prefeitura de Araripe (25 vagas)

A Prefeitura de Araripe está com 25 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, sendo uma delas para pessoas com deficiência (PcD).

Entre os cargos disponíveis estão:

  • Agente Comunitário de Saúde (ACS)
  • Agente de Endemias
  • Técnico em Enfermagem
  • Enfermeiro Plantonista

Os salários, para os postos de nível médio/técnico, são de R$ 2.175,86 e R$ 3.036, conforme a ocupação. Para o nível superior, a quantia fica em R$ 3.886,36.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Universidade Patativa do Assaré, até o dia 7 de setembro. A taxa custa entre R$ 120 e R$ 150.

Prefeitura do Crato (cadastro de reserva)

A Prefeitura do Crato (a 538 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para formação de cadastro de reserva em diversos cargos na gestão municipal.

As oportunidades são voltadas a candidatos de nível Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho varia de oito a 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.518 a R$ 4.200 mensais.

As inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura e podem ser realizadas até o dia 4 de setembro. O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de 12 meses. 

Confira a lista de vagas com inscrições abertas

  • Ajudante de Carga e Descarga;
  • Secretário Escolar;
  • Nutricionista;
  • Técnico de Informática;
  • Monitor de Transporte Escolar;
  • Cuidador Escolar;
  • Auxiliar de Sala;
  • Porteiro;
  • Motorista de Transporte Escolar;
  • Visitador Social;
  • Supervisor Social;
  • Entrevistador Social do Cadúnico;
  • Monitor de Oficina;
  • Psicólogo;
  • Professor de Projetos Comunitários;
  • Professor de Iniciação Esportiva;
  • Nutricionista;
  • Auxiliar de Serviço de Campo/Capinação;
  • Coveiro;
  • Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora;
  • Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira;
  • Motorista de Veículo Pesado - Caminhão;
  • Psicólogo;
  • Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço;
  • Médico Generalista;
  • Médico Neuropediatra;
  • Médico Psiquiatra da Infância e da Adolescência;
  • Médico Plantonista;
  • Médico Cirurgia Pediatra;
  • Médico Mastologista;
  • Médico Reumatologista;
  • Médico Ultrassonografia;
  • Médico Oncologista;
  • Médico Pneumologista;
  • Cirurgião Dentista da Estratégia Saúde da Família;
  • Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia;
  • Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia;
  • Cirurgião Dentista Especialista em Odontopediatra;
  • Cirurgião Dentista Especialista em Pacientes Com Necessidades Especiais;
  • Cirurgião Dentista Especialista em Bucomaxilo Facial;
  • Cirurgião Dentista Especialista ou Pós-Graduado em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial;
  • Enfermeiro;
  • Enfermeiro Estomaterapeuta;
  • Fonoaudiólogo;
  • Fisioterapeuta;
  • Nutricionista;
  • Psicólogo;
  • Farmacêutico;
  • Terapeuta Ocupacional;
  • Tecnólogo de Alimentos;
  • Tecnólogo em Saneamento Ambiental;
  • Técnico de Enfermagem;
  • Técnico de Informática;
  • Auxiliar de Saúde Bucal;
  • Atendente de Farmácia;
  • Agente do Projeto Boa Noite;
  • Tecnólogo em Construção Civil: Topografia e Estradas;
  • Psicólogo;
  • Nutricionista;
  • Médico Generalista;
  • Tecnólogo em Construção Civil: Topografia e Estradas.

Prefeitura de Novo Oriente (11 vagas)

Além disso, a Prefeitura de Novo Oriente abriu um processo seletivo com 11 oportunidades, sendo oito para agente comunitário de saúde e três para agente de combate às endemias.

O vencimento base é de R$ 3.036 para todos os cargos, com jornada semanal de 40 horas. As inscrições estão disponíveis até 1º de setembro.

O procedimento será realizado exclusivamente pelo site da organizadora, com taxa de R$ 30. Candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção.

Prefeitura de Beberibe (309 vagas)

A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.

São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca

Confira as vagas disponibilizadas por edital:

  • Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);
    Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);
    Guarda Patrimonial (20 vagas);
    Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);
    Motorista Escolar (5 vagas);
    Agente de Defesa Civil (2 vagas);
    Auxiliar de Farmácia (3 vagas);
    Auxiliar Pedagógico (22 vagas);
    Cadastrador Imobiliário (3 vagas);
    Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);
    Guarda-Vidas (6 vagas);
    Secretário Escolar (6 vagas);
    Técnico em Edificações (3 vagas);
    Técnico de Enfermagem (10 vagas);
    Técnico de Informática (3 vagas);
    Orientador Social (5 vagas);
    Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);
    Assistente Social (8 vagas);
    Cirurgião Dentista (9 vagas);
    Enfermeiro (7 vagas);
    Farmacêutico (2 vagas);
    Fisioterapeuta (4 vagas);
    Fonoaudiólogo (4 vagas);
    Nutricionista (3 vagas);
    Psicólogo (10 vagas);
    Terapeuta Ocupacional (3 vagas);
    Médico Veterinário (1 vaga);
    Analista Ambiental (2 vagas);
    Turismólogo (1 vaga);
    Fiscal Ambiental (3 vagas).
  • Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).
  • Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).
  • Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).

Crefito 13ª Região (2 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito) anunciou a abertura de concurso público. O objetivo é preencher duas vagas e formar cadastro reserva, para profissionais dos níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de agente administrativo e agente fiscal. Ao serem admitidos, os profissionais terão remuneração mensal de R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34.

Os interessados podem se inscrever até 8 de setembro de 2025, por meio deste site, com taxas de R$ 59 a R$ 62. 

CBM-CE (50 vagas)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.

O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.

O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.

As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).

PMCE (24 vagas)

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) está contratando 24 profissionais para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar. Veja as especialidades:

  • Médico Clínico Geral
  • Médico Anestesista
  • Médico Cirurgião Geral
  • Médico Urologista
  • Médico Ortopedista
  • Médico Psiquiatra
  • Médico Cardiologista
  • Médico Pediatra
  • Médico Ginecologista e Obstetra
  • Cirurgião Dentista 
  • Capelania
  • Fisioterapia
  • Veterinário

Para participar, os candidatos devem possuir nível superior, entre outros requisitos. O salário ofertado é no valor de R$ 9.469,93. Os interessados devem se inscrever até 11 de setembro de 2025. A taxa custa R$ 200.

UFC (7 vagas)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um processo seletivo para professor substituto nas seguintes áreas de estudo:

  • Anatomia vegetal: Relação entre estrutura e função em espermatófitas
  • Física Geral / Ótica
  • Física do Solo
  • Movimentos Sociais, Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos
  • Didática e Estágio I no Ensino Fundamental - Anos Iniciais
  • Som
  • Programação de Computadores e Sistemas Operacionais

Para concorrer, é necessário ter diploma de graduação, entre outros requisitos. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, assim como a remuneração, que vai de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.

Os interessados poderão se inscrever por meio dos e-mails das respectivas unidades, com prazos diferentes para cada uma delas. Ainda será cobrada uma taxa de inscrição no valor R$ 77,26 a R$ 201,46.

Confira o edital

