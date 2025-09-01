Concursos no Ceará: Tem edital dos Bombeiros e quase 1,8 mil vagas

Concursos no Ceará: Tem edital dos Bombeiros e quase 1,8 mil vagasO POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Remuneração pode chegar a R$ 29,6 mil
Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar, pois 16 certames estão com inscrições abertas. São quase 1,8 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.
As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 29,6 mil.
Na esfera estadual, destaque para a seleção da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e a recém anunciada concorrência para oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Há também diversos certames em prefeituras e universidades.
Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:
- Unilab - 2 vagas | Inscrições até 4 de setembro
- Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - 115 vagas | Inscrições até 2 de setembro
- CRBio - 3 vagas | Inscrições até 11 de setembro
- TJCE - 44 vagas | Inscrições até 19 de setembro
- Prefeitura de São João do Jaguaribe - 114 vagas | Inscrições até 8 de setembro
- Prefeitura de Paramoti - 89 vagas| Inscrições até 8 de setembro
- Prefeitura de Araripe - 25 vagas | Inscrições até 7 de setembro
- Prefeitura de Lavras da Mangabeira - 51 vagas | Inscrições até 9 de outubro
- Prefeitura do Crato (cadastro de reserva) | Inscrições até 4 de setembro
- Prefeitura de Beberibe - 309 vagas | Inscrições até 28 de setembro
- Prefeitura de Novo Oriente - 11 vagas | Inscrições até 1º de setembro
- Crefito 13ª Região - 2 vagas | Inscrições até 8 de setembro
- Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) - 50 vagas | Inscrições até 29 de setembro
- Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) - 24 vagas | Inscrições até 11 de setembro
- Universidade Federal do Ceará (UFC) - 7 vagas | Inscrições até 2 de setembro
Unilab (2 vagas)
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês. As inscrições seguem até dia 4 de setembro.
As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga) e Linguística (1 vaga).
Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:
- Setor de Estudos - Linguística: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025
- Setor de Estudos - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025
Confira o edital
Funai (900 vagas - Contratação Temporária)
A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.
As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.
As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:
- Acre
- Amazonas
- Amapá
- Bahia
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Tocantins
Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.
CPRM (115 vagas)
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.
Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.
O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.
CRBio 5 (3 vagas)
O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.
O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.
Confira aqui o edital
TJCE (44 vagas)
O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.
Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.
Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)
A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.
São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.
A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida.
Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:
- Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);
- Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
- Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);
- Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);
- Assistente Social (3 vagas);
- Biólogo (1 vaga);
- Engenheiro Agrônomo (1 vaga);
- Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);
- Psicólogo (4 vagas);
- Terapeuta Ocupacional (2 vagas);
- Agente Administrativo (7 vagas);
- Técnico em Agropecuária (1 vaga);
- Topógrafo (1 vaga);
- Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);
- Coveiro (3 vagas);
- Cozinheiro (5 vagas).
Prefeitura de São João de Jaguaribe (114 vagas)
A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou expansão do prazo de inscrições, até o dia 8 de setembro, de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.
As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).
A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa varia de R$ 65 a R$ 140.
Confira as vagas disponíveis:
- Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);
- Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);
Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).
Prefeitura de Paramoti (89 vagas)
Em Paramoti, município distante 102 km de Fortaleza, a prefeitura está organizando concurso com 89 vagas e formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
Confira as vagas ofertadas:
- Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);
- Cozinheiro (2 vagas);
- Gari (3 vagas);
- Vigia (3 vagas);
- Coveiro (2 vagas);
- Agente Administrativo (1 vaga);
- Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);
- Atendente de Farmácia (2 vagas);
- Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);
- Maqueiro (2 vagas);
- Motorista Categoria B (2 vagas);
- Motorista Categoria D (7 vagas);
- Técnico de Enfermagem (8 vagas);
- Técnico de Radiologia (1 vaga);
- Assistente Social (1 vaga);
- Enfermeiro (3 vagas);
- Farmacêutico Bioquímico (1 vaga);
- Fisioterapeuta (1 vaga);
- Fonoaudiólogo (1 vaga);
- Médico (2 vagas);
- Médico Veterinário (1 vaga);
- Nutricionista (1 vaga);
- Odontólogo (2 vagas);
- Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);
- Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);
- Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);
- Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);
- Professor de Educação Básica II História (1 vaga);
- Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);
- Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);
- Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);
- Psicólogo (1 vaga);
- Psicopedagogo (1 vaga);
- Terapeuta Ocupacional (2 vagas).
As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da Fundação Cetrede, com taxas de R$ 80 a R$ 140.
Prefeitura de Araripe (25 vagas)
A Prefeitura de Araripe está com 25 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, sendo uma delas para pessoas com deficiência (PcD).
Entre os cargos disponíveis estão:
- Agente Comunitário de Saúde (ACS)
- Agente de Endemias
- Técnico em Enfermagem
- Enfermeiro Plantonista
Os salários, para os postos de nível médio/técnico, são de R$ 2.175,86 e R$ 3.036, conforme a ocupação. Para o nível superior, a quantia fica em R$ 3.886,36.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Universidade Patativa do Assaré, até o dia 7 de setembro. A taxa custa entre R$ 120 e R$ 150.
Prefeitura do Crato (cadastro de reserva)
A Prefeitura do Crato (a 538 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para formação de cadastro de reserva em diversos cargos na gestão municipal.
As oportunidades são voltadas a candidatos de nível Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho varia de oito a 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.518 a R$ 4.200 mensais.
As inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura e podem ser realizadas até o dia 4 de setembro. O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de 12 meses.
Confira a lista de vagas com inscrições abertas
- Ajudante de Carga e Descarga;
- Secretário Escolar;
- Nutricionista;
- Técnico de Informática;
- Monitor de Transporte Escolar;
- Cuidador Escolar;
- Auxiliar de Sala;
- Porteiro;
- Motorista de Transporte Escolar;
- Visitador Social;
- Supervisor Social;
- Entrevistador Social do Cadúnico;
- Monitor de Oficina;
- Psicólogo;
- Professor de Projetos Comunitários;
- Professor de Iniciação Esportiva;
- Nutricionista;
- Auxiliar de Serviço de Campo/Capinação;
- Coveiro;
- Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora;
- Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira;
- Motorista de Veículo Pesado - Caminhão;
- Psicólogo;
- Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço;
- Médico Generalista;
- Médico Neuropediatra;
- Médico Psiquiatra da Infância e da Adolescência;
- Médico Plantonista;
- Médico Cirurgia Pediatra;
- Médico Mastologista;
- Médico Reumatologista;
- Médico Ultrassonografia;
- Médico Oncologista;
- Médico Pneumologista;
- Cirurgião Dentista da Estratégia Saúde da Família;
- Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia;
- Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia;
- Cirurgião Dentista Especialista em Odontopediatra;
- Cirurgião Dentista Especialista em Pacientes Com Necessidades Especiais;
- Cirurgião Dentista Especialista em Bucomaxilo Facial;
- Cirurgião Dentista Especialista ou Pós-Graduado em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial;
- Enfermeiro;
- Enfermeiro Estomaterapeuta;
- Fonoaudiólogo;
- Fisioterapeuta;
- Nutricionista;
- Psicólogo;
- Farmacêutico;
- Terapeuta Ocupacional;
- Tecnólogo de Alimentos;
- Tecnólogo em Saneamento Ambiental;
- Técnico de Enfermagem;
- Técnico de Informática;
- Auxiliar de Saúde Bucal;
- Atendente de Farmácia;
- Agente do Projeto Boa Noite;
- Tecnólogo em Construção Civil: Topografia e Estradas;
- Psicólogo;
- Nutricionista;
- Médico Generalista;
- Tecnólogo em Construção Civil: Topografia e Estradas.
Prefeitura de Novo Oriente (11 vagas)
Além disso, a Prefeitura de Novo Oriente abriu um processo seletivo com 11 oportunidades, sendo oito para agente comunitário de saúde e três para agente de combate às endemias.
O vencimento base é de R$ 3.036 para todos os cargos, com jornada semanal de 40 horas. As inscrições estão disponíveis até 1º de setembro.
O procedimento será realizado exclusivamente pelo site da organizadora, com taxa de R$ 30. Candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção.
Prefeitura de Beberibe (309 vagas)
A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.
São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.
A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca.
Confira as vagas disponibilizadas por edital:
- Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);
Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);
Guarda Patrimonial (20 vagas);
Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);
Motorista Escolar (5 vagas);
Agente de Defesa Civil (2 vagas);
Auxiliar de Farmácia (3 vagas);
Auxiliar Pedagógico (22 vagas);
Cadastrador Imobiliário (3 vagas);
Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);
Guarda-Vidas (6 vagas);
Secretário Escolar (6 vagas);
Técnico em Edificações (3 vagas);
Técnico de Enfermagem (10 vagas);
Técnico de Informática (3 vagas);
Orientador Social (5 vagas);
Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);
Assistente Social (8 vagas);
Cirurgião Dentista (9 vagas);
Enfermeiro (7 vagas);
Farmacêutico (2 vagas);
Fisioterapeuta (4 vagas);
Fonoaudiólogo (4 vagas);
Nutricionista (3 vagas);
Psicólogo (10 vagas);
Terapeuta Ocupacional (3 vagas);
Médico Veterinário (1 vaga);
Analista Ambiental (2 vagas);
Turismólogo (1 vaga);
Fiscal Ambiental (3 vagas).
- Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).
- Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).
- Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).
Crefito 13ª Região (2 vagas)
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito) anunciou a abertura de concurso público. O objetivo é preencher duas vagas e formar cadastro reserva, para profissionais dos níveis médio e superior.
As oportunidades são para os cargos de agente administrativo e agente fiscal. Ao serem admitidos, os profissionais terão remuneração mensal de R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34.
Os interessados podem se inscrever até 8 de setembro de 2025, por meio deste site, com taxas de R$ 59 a R$ 62.
CBM-CE (50 vagas)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.
O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.
O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.
As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).
PMCE (24 vagas)
A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) está contratando 24 profissionais para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar. Veja as especialidades:
- Médico Clínico Geral
- Médico Anestesista
- Médico Cirurgião Geral
- Médico Urologista
- Médico Ortopedista
- Médico Psiquiatra
- Médico Cardiologista
- Médico Pediatra
- Médico Ginecologista e Obstetra
- Cirurgião Dentista
- Capelania
- Fisioterapia
- Veterinário
Para participar, os candidatos devem possuir nível superior, entre outros requisitos. O salário ofertado é no valor de R$ 9.469,93. Os interessados devem se inscrever até 11 de setembro de 2025. A taxa custa R$ 200.
UFC (7 vagas)
A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um processo seletivo para professor substituto nas seguintes áreas de estudo:
- Anatomia vegetal: Relação entre estrutura e função em espermatófitas
- Física Geral / Ótica
- Física do Solo
- Movimentos Sociais, Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos
- Didática e Estágio I no Ensino Fundamental - Anos Iniciais
- Som
- Programação de Computadores e Sistemas Operacionais
Para concorrer, é necessário ter diploma de graduação, entre outros requisitos. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, assim como a remuneração, que vai de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.
Os interessados poderão se inscrever por meio dos e-mails das respectivas unidades, com prazos diferentes para cada uma delas. Ainda será cobrada uma taxa de inscrição no valor R$ 77,26 a R$ 201,46.
