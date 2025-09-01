Concursos no Ceará: Tem edital dos Bombeiros e quase 1,8 mil vagas

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. Remuneração pode chegar a R$ 29,6 mil

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 29,6 mil.

Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar, pois 16 certames estão com inscrições abertas. São quase 1,8 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês. As inscrições seguem até dia 4 de setembro.

Na esfera estadual, destaque para a seleção da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e a recém anunciada concorrência para oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Há também diversos certames em prefeituras e universidades.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga) e Linguística (1 vaga).

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.



CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.



As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.



O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.



Confira aqui o edital

TJCE (44 vagas)



O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.



Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.



Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.

A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida.

Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:

Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);

Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);

Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);

Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);

Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);

Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);

Assistente Social (3 vagas);

Biólogo (1 vaga);

Engenheiro Agrônomo (1 vaga);

Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);

Psicólogo (4 vagas);

Terapeuta Ocupacional (2 vagas);

Agente Administrativo (7 vagas);

Técnico em Agropecuária (1 vaga);

Topógrafo (1 vaga);

Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);

Coveiro (3 vagas);

Cozinheiro (5 vagas).

Prefeitura de São João de Jaguaribe (114 vagas)



A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou expansão do prazo de inscrições, até o dia 8 de setembro, de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.

As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).

A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa varia de R$ 65 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);

Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);

Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

Prefeitura de Paramoti (89 vagas)

Em Paramoti, município distante 102 km de Fortaleza, a prefeitura está organizando concurso com 89 vagas e formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);

Cozinheiro (2 vagas);

Gari (3 vagas);

Vigia (3 vagas);

Coveiro (2 vagas);

Agente Administrativo (1 vaga);

Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);

Atendente de Farmácia (2 vagas);

Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);

Maqueiro (2 vagas);

Motorista Categoria B (2 vagas);

Motorista Categoria D (7 vagas);

Técnico de Enfermagem (8 vagas);

Técnico de Radiologia (1 vaga);

Assistente Social (1 vaga);

Enfermeiro (3 vagas);

Farmacêutico Bioquímico (1 vaga);

Fisioterapeuta (1 vaga);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Médico (2 vagas);

Médico Veterinário (1 vaga);

Nutricionista (1 vaga);

Odontólogo (2 vagas);

Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);

Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);

Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);

Professor de Educação Básica II História (1 vaga);

Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);

Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);

Psicólogo (1 vaga);

Psicopedagogo (1 vaga);

Terapeuta Ocupacional (2 vagas).



As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da Fundação Cetrede, com taxas de R$ 80 a R$ 140.



Prefeitura de Araripe (25 vagas)



A Prefeitura de Araripe está com 25 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, sendo uma delas para pessoas com deficiência (PcD).

Entre os cargos disponíveis estão:

Agente Comunitário de Saúde (ACS)

Agente de Endemias

Técnico em Enfermagem

Enfermeiro Plantonista

Os salários, para os postos de nível médio/técnico, são de R$ 2.175,86 e R$ 3.036, conforme a ocupação. Para o nível superior, a quantia fica em R$ 3.886,36.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Universidade Patativa do Assaré, até o dia 7 de setembro. A taxa custa entre R$ 120 e R$ 150.

Prefeitura do Crato (cadastro de reserva)

A Prefeitura do Crato (a 538 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para formação de cadastro de reserva em diversos cargos na gestão municipal.

As oportunidades são voltadas a candidatos de nível Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho varia de oito a 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.518 a R$ 4.200 mensais.

As inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura e podem ser realizadas até o dia 4 de setembro. O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de 12 meses.

Confira a lista de vagas com inscrições abertas

Ajudante de Carga e Descarga;

Secretário Escolar;

Nutricionista;

Técnico de Informática;

Monitor de Transporte Escolar;

Cuidador Escolar;

Auxiliar de Sala;

Porteiro;

Motorista de Transporte Escolar;

Visitador Social;

Supervisor Social;

Entrevistador Social do Cadúnico;

Monitor de Oficina;

Psicólogo;

Professor de Projetos Comunitários;

Professor de Iniciação Esportiva;

Nutricionista;

Auxiliar de Serviço de Campo/Capinação;

Coveiro;

Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora;

Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira;

Motorista de Veículo Pesado - Caminhão;

Psicólogo;

Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço;

Médico Generalista;

Médico Neuropediatra;

Médico Psiquiatra da Infância e da Adolescência;

Médico Plantonista;

Médico Cirurgia Pediatra;

Médico Mastologista;

Médico Reumatologista;

Médico Ultrassonografia;

Médico Oncologista;

Médico Pneumologista;

Cirurgião Dentista da Estratégia Saúde da Família;

Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia;

Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia;

Cirurgião Dentista Especialista em Odontopediatra;

Cirurgião Dentista Especialista em Pacientes Com Necessidades Especiais;

Cirurgião Dentista Especialista em Bucomaxilo Facial;

Cirurgião Dentista Especialista ou Pós-Graduado em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial;

Enfermeiro;

Enfermeiro Estomaterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Fisioterapeuta;

Nutricionista;

Psicólogo;

Farmacêutico;

Terapeuta Ocupacional;

Tecnólogo de Alimentos;

Tecnólogo em Saneamento Ambiental;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Informática;

Auxiliar de Saúde Bucal;

Atendente de Farmácia;

Agente do Projeto Boa Noite;

Tecnólogo em Construção Civil: Topografia e Estradas;

Psicólogo;

Nutricionista;

Médico Generalista;

Tecnólogo em Construção Civil: Topografia e Estradas.



Prefeitura de Novo Oriente (11 vagas)

Além disso, a Prefeitura de Novo Oriente abriu um processo seletivo com 11 oportunidades, sendo oito para agente comunitário de saúde e três para agente de combate às endemias.

O vencimento base é de R$ 3.036 para todos os cargos, com jornada semanal de 40 horas. As inscrições estão disponíveis até 1º de setembro.

O procedimento será realizado exclusivamente pelo site da organizadora, com taxa de R$ 30. Candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção.

Prefeitura de Beberibe (309 vagas)

A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.

São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca.

Confira as vagas disponibilizadas por edital:

Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);

Guarda Patrimonial (20 vagas);

Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);

Motorista Escolar (5 vagas);

Agente de Defesa Civil (2 vagas);

Auxiliar de Farmácia (3 vagas);

Auxiliar Pedagógico (22 vagas);

Cadastrador Imobiliário (3 vagas);

Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);

Guarda-Vidas (6 vagas);

Secretário Escolar (6 vagas);

Técnico em Edificações (3 vagas);

Técnico de Enfermagem (10 vagas);

Técnico de Informática (3 vagas);

Orientador Social (5 vagas);

Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);

Assistente Social (8 vagas);

Cirurgião Dentista (9 vagas);

Enfermeiro (7 vagas);

Farmacêutico (2 vagas);

Fisioterapeuta (4 vagas);

Fonoaudiólogo (4 vagas);

Nutricionista (3 vagas);

Psicólogo (10 vagas);

Terapeuta Ocupacional (3 vagas);

Médico Veterinário (1 vaga);

Analista Ambiental (2 vagas);

Turismólogo (1 vaga);

Fiscal Ambiental (3 vagas).

Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).

Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas). Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).

Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas). Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).

Crefito 13ª Região (2 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito) anunciou a abertura de concurso público. O objetivo é preencher duas vagas e formar cadastro reserva, para profissionais dos níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de agente administrativo e agente fiscal. Ao serem admitidos, os profissionais terão remuneração mensal de R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34.

Os interessados podem se inscrever até 8 de setembro de 2025, por meio deste site, com taxas de R$ 59 a R$ 62.

CBM-CE (50 vagas)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.

O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.

O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.

As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).

PMCE (24 vagas)



A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) está contratando 24 profissionais para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar. Veja as especialidades:

Médico Clínico Geral

Médico Anestesista

Médico Cirurgião Geral

Médico Urologista

Médico Ortopedista

Médico Psiquiatra

Médico Cardiologista

Médico Pediatra

Médico Ginecologista e Obstetra

Cirurgião Dentista

Capelania

Fisioterapia

Veterinário

Para participar, os candidatos devem possuir nível superior, entre outros requisitos. O salário ofertado é no valor de R$ 9.469,93. Os interessados devem se inscrever até 11 de setembro de 2025. A taxa custa R$ 200.

UFC (7 vagas)



A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um processo seletivo para professor substituto nas seguintes áreas de estudo:

Anatomia vegetal: Relação entre estrutura e função em espermatófitas

Física Geral / Ótica

Física do Solo

Movimentos Sociais, Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos

Didática e Estágio I no Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Som

Programação de Computadores e Sistemas Operacionais

Para concorrer, é necessário ter diploma de graduação, entre outros requisitos. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, assim como a remuneração, que vai de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.

Os interessados poderão se inscrever por meio dos e-mails das respectivas unidades, com prazos diferentes para cada uma delas. Ainda será cobrada uma taxa de inscrição no valor R$ 77,26 a R$ 201,46.

Confira o edital.

