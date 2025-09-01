77% dos gamers brasileiros gastam R$ 3 mil por ano com jogos digitais, diz pesquisa

77% dos gamers brasileiros gastam R$ 3 mil por ano com jogos digitais, diz pesquisaLevantamento da Serasa com a Gamers Club apurou que 3/4 dos jogadores gastam até R$ 250 por mês com o hobby
O volume de recursos empregados mensalmente em jogos digitais chega a R$ 250 para 77% dos gamers brasileiros. Anualmente, esse montante chega a R$ 3 mil, conforme a pesquisa da Serasa em parceria com a Gamers Club.
Os números obtidos pelo levantamento ainda apontam que um montante de 43% da população brasileira tem o costume de jogar e-sports, a partir de consoles, computadores ou notebooks.
O crescimento da quantidade de pessoas interessadas neste mercado e que têm a atividade como hobby foi celebrada em 29 de agosto, no Dia do Gamer.
O equivalente a 64% dos gamers brasileiros costumam jogar online de 1 a 3 horas por dia. E 51% admitiram que já compraram games ou acessórios para presentear alguém próximo.
A pesquisa realizada pela Serasa e Gamers Club foi realizada entre 25 e 31 de julho, entrevistando 1.111 pessoas.
A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais (p.p.), além de 3.474 entrevistas feitas pela Gamers Club, com margem de erro de 1,6 p.p.
Evolução tecnológica atrai mais gamers
Yuri Fly, CEO e fundador da Gamers Club, o universo de e-sports é um mercado em crescimento exponencial.
“O mercado gamer continua em plena expansão, impulsionado por uma comunidade cada vez mais engajada e por inovações tecnológicas que elevam a experiência de jogo a um novo patamar.”
Ele ainda destaca que a evolução na qualidade gráfica e na diversidade de títulos, especialmente nos jogos de tiro, tem atraído cada vez mais jogadores e ampliado as possibilidades competitivas dentro deste cenário.
Apesar de 52% dos ouvidos sentirem que têm uma jornada de jogos solitária, a comunidade gamer também se engaja presencialmente. De acordo com o levantamento, 31% dos entrevistados já participaram de eventos relacionados a games, e 80% afirmam frequentar esse tipo de evento pelo menos uma vez ao ano.
Para viver essas experiências ao vivo, 35% costumam gastar até R$ 100, 17% desembolsam entre R$ 101 e R$ 200, e 13% investem de R$ 201 a R$ 300 em ingressos, viagens ou produtos exclusivos.
Cadeia econômica dentro do mercado gamer
A pesquisa Serasa/Gamers Club aponta que 87% dos jogadores costumam adquirir novos itens ou atualizações utilizando moedas virtuais conquistadas no próprio jogo.
Além disso, 71% afirmam que consideram gastar dinheiro real para comprar essas moedas virtuais, caso o game ofereça essa oportunidade.
Para o especialista da Serasa em educação financeira, Thiago Ramos, a economia dentro dos próprios games também desempenha um papel relevante no comportamento dos gamers. Por isso, é preciso cautela com os gastos.
“Em um cenário em que os jogos são uma válvula de escape para muitos consumidores, é preciso estar atento às compras impulsivas durante os momentos de diversão. O planejamento financeiro e controle do orçamento são fundamentais para evitar o endividamento e garantir a diversão com consciência”, orienta.
Thiago enfatiza que, há anos, os consoles deixaram de ser “brinquedos de criança” e passaram a fazer parte do cotidiano de jovens e adultos. Segundo o levantamento, 64% daqueles que afirmam jogar videogame, o tempo diário ocupado em partidas varia de uma a três horas. O estudo também apontou os principais motivos que levam as pessoas a jogarem e, para a maioria, é uma forma multifuncional de lazer.
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor