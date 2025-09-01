77% dos gamers brasileiros gastam R$ 3 mil por ano com jogos digitais, diz pesquisa

Dia do Gamer é celebrado em 29 de agosto / Crédito: Gargantiopa/adobe stock

O volume de recursos empregados mensalmente em jogos digitais chega a R$ 250 para 77% dos gamers brasileiros. Anualmente, esse montante chega a R$ 3 mil, conforme a pesquisa da Serasa em parceria com a Gamers Club. Os números obtidos pelo levantamento ainda apontam que um montante de 43% da população brasileira tem o costume de jogar e-sports, a partir de consoles, computadores ou notebooks.

O crescimento da quantidade de pessoas interessadas neste mercado e que têm a atividade como hobby foi celebrada em 29 de agosto, no Dia do Gamer. O equivalente a 64% dos gamers brasileiros costumam jogar online de 1 a 3 horas por dia. E 51% admitiram que já compraram games ou acessórios para presentear alguém próximo. A pesquisa realizada pela Serasa e Gamers Club foi realizada entre 25 e 31 de julho, entrevistando 1.111 pessoas. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais (p.p.), além de 3.474 entrevistas feitas pela Gamers Club, com margem de erro de 1,6 p.p.

Evolução tecnológica atrai mais gamers Yuri Fly, CEO e fundador da Gamers Club, o universo de e-sports é um mercado em crescimento exponencial. “O mercado gamer continua em plena expansão, impulsionado por uma comunidade cada vez mais engajada e por inovações tecnológicas que elevam a experiência de jogo a um novo patamar.” Ele ainda destaca que a evolução na qualidade gráfica e na diversidade de títulos, especialmente nos jogos de tiro, tem atraído cada vez mais jogadores e ampliado as possibilidades competitivas dentro deste cenário.