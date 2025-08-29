Quando cai o salário? Veja qual é o 5° dia útil de setembro de 2025

O quinto dia útil é esperado pelos trabalhadores por conta do depósito do seu salário. / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O quinto dia útil é a data-limite estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para as empresas realizarem o pagamento dos salários de seus funcionários. Segundo o artigo 459, parágrafo 1º, os empregadores devem quitar os vencimentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Como organizar o pagamento dos salários Manter a folha de pagamento em dia é essencial para evitar problemas legais e garantir a satisfação dos colaboradores. Para tornar o processo mais eficiente, recomenda-se centralizar as informações em um só sistema, reunindo dados sobre salários, descontos, benefícios e carga horária. Outra medida prática é definir prazos internos para fechamento, conferência e aprovação da folha. Isso ajuda a evitar atrasos e falhas que podem comprometer o cumprimento da obrigação trabalhista.



Calendário do quinto dia útil em 2025 Ao contrário do que muitos pensam, a data não corresponde necessariamente ao dia 5 de cada mês. Isso porque a contagem considera os dias úteis — de segunda a sábado — e exclui domingos e feriados. Quando o quinto dia útil cai em um sábado, algumas empresas optam por antecipar o pagamento para a sexta-feira.