Crédito do Trabalhador: como funciona o empréstimo consignado para CLT?

Crédito do Trabalhador: Governo lança modalidade com desconto em folha e taxas mais baixas no novo empréstimo consignado / Crédito: FÁBIO LIMA

O Governo Federal lançou recentemente o “Crédito do Trabalhador”, uma nova modalidade de empréstimo consignado destinada a trabalhadores com carteira assinada (CLT). A iniciativa visa ampliar o acesso ao crédito com condições mais favoráveis, beneficiando empregados formais, incluindo domésticos, trabalhadores rurais e assalariados de Microempreendedores Individuais (MEIs).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp A principal diferença desse modelo está na garantia atrelada ao saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “O grande fator que gerou essa proposta foi a redução do risco para os bancos, já que o saldo devedor pode ser quitado utilizando 10% do FGTS e até 100% da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa”, explica Alexandre Santiago, planejador financeiro pessoal independente. LEIA também | Ceará é o 7º em pedidos de novo consignado Crédito do Trabalhador: como funciona o novo consignado privado? O “Crédito do Trabalhador” é operacionalizado por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Os trabalhadores podem comparar as taxas de diferentes bancos e contratar o empréstimo diretamente pelo aplicativo. O desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento, por meio do eSocial, o que reduz o risco para as instituições financeiras e possibilita taxas de juros mais baixas.

Para Santiago, esse sistema traz benefícios tanto para o trabalhador quanto para os bancos. “A baixa burocracia, o custo mais reduzido e a simplicidade de contratação tornam esse modelo vantajoso para o mercado. Para as instituições, há menos risco, pois o cliente vem mais qualificado”, destaca. Quem pode contratar o Crédito do Trabalhador? Trabalhadores formais com carteira assinada

Microempreendedores Individuais (MEIs)

Trabalhadores domésticos e rurais Crédito do Trabalhador: disponibilidade e cronograma O programa está disponível desde 21 de março de 2025, contemplando aproximadamente 47 milhões de trabalhadores formais. Para aqueles que já possuem empréstimos consignados ativos, será possível migrar para a nova modalidade a partir de 25 de abril de 2025.

Além disso, a portabilidade de crédito entre instituições financeiras estará disponível a partir de 6 de junho de 2025. Crédito do Trabalhador: processo de contratação O procedimento para contratar o crédito é simples. O trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, autorizar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras e receber as propostas de empréstimo. “O próprio trabalhador permite o acesso às informações dele e recebe ofertas com valores e taxas de juros adequadas ao seu perfil. A partir da assinatura do contrato, as parcelas passam a ser descontadas diretamente na folha de pagamento”, explica Santiago.

A transparência e a segurança do processo são reforçadas pelo uso do sistema eSocial e do GOV.br. “A carteira digital tem mecanismos de segurança, como certificação e criptografia, garantindo que os dados dos trabalhadores estejam protegidos contra vazamentos”, pontua o especialista. Crédito do Trabalhador: qual é a margem consignável? O limite da parcela do empréstimo é de 35% do salário bruto do trabalhador, incluindo comissões, abonos e demais benefícios. No entanto, Santiago alerta para os riscos do comprometimento excessivo da renda. “Eu acho muito alto. Como planejador financeiro, recomendo que as pessoas não ultrapassem 20% a 25% do orçamento. Qualquer imprevisto pode levar ao superendividamento, mesmo com uma taxa de juros baixa”, enfatiza.