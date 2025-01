Rede de supermercadistas inaugura centro de distribuição e espera crescimento de 30%

Cerimônia de inauguração do novo centro de distribuição da Uniforça contou com a presença do governador Elmano de Freitas, além de empresários do setor e autoridades políticas / Crédito: Estácio Júnior/Governo do Estado

A rede de empresas supermercadistas Uniforça inaugurou nesta quinta-feira, 23, seu novo centro de distribuição (CD) em Itaitinga. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A nova unidade é cerca de quatro vezes maior que a anterior, conforme informou o grupo durante a solenidade de inauguração. A Uniforça representa 34 empresas do ramo supermercadista e conta com 102 lojas distribuídas pelo Estado, incluindo Região Metropolitana de Fortaleza e Interior, com cerca de 8.500 colaboradores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Hoje, temos dois projetos de expansão: um com a entrada de novos associados e outro com o aumento da capacidade do novo CD. Além disso, temos um projeto para as empresas que já fazem parte da rede crescerem, com uma expectativa de crescimento de cerca de 30% no primeiro ano após a inauguração”, disse o presidente da Uniforça, Murilo Guimarães.

Também presente ao evento, o governador Elmano de Freitas destacou a importância desse tipo de empreendimento para a criação de um ambiente de criação de empregos no Estado. “O Centro de Distribuição da Uniforça representa um caminho correto no diálogo com o setor privado, garantindo que o estado tenha destaque na criação de vagas de emprego”, disse. “Foram 110 mil vagas de emprego criadas com carteira assinada nesses dois anos de governo, e acredito que isso é um grande fruto do nosso trabalho”, ressaltou o governador cearense.