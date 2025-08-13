Faec esperava devolução de ICMS às exportadoras na MP Brasil Soberano

Para Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Economia do Ceará (Faec), a melhor forma de socorrer as empresas nesse momento seria a devolução do ICMS / Crédito: JÚLIO CAESAR

Em relação às medidas anunciadas pelo Governo Federal para mitigar os efeitos do tarifaço, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, lamentou a ausência da devolução de créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), prevista na Lei Kandir. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A gente tinha uma expectativa que a Lei Kandir fosse antecipada. Talvez fosse a melhor forma de socorrer as empresas nesse exato momento. Então, é preciso vermos quais são os impostos que vão ser beneficiados, porque tem alguns impostos que incidem nas exportações, feito PIS e Cofins. Deveria ter a devolução do crédito do ICMS, que não estou vendo isso. E nos preocupa", afirmou.