AO VIVO: Entenda por que Moraes mandou polícia vigiar casa de Bolsonaro 24h por dia; Lula x Israel

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 27, repercute a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o monitoramento em tempo integral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Polícia Penal do Distrito Federal. O ex-presidente está em prisão domiciliar, em Brasília. Segundo a decisão de Moraes, equipes policiais devem ficar de prontidão no endereço. Na segunda-feira, 25, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável ao reforço policial na casa do ex-presidente. O ex-presidente é monitorado também por tornozeleira eletrônica.

Moraes justificou a necessidade de monitoramento de Bolsonaro pela proximidade do julgamento da trama golpista em que o ex-presidente e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima terça-feira, 2 de setembro, pela 1ª do STF. A edição traz, ainda, a reação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após declarações de um ministro do governo de Benjamin Netanyahu que chamou Lula de "antissemita", em uma nova troca de ofensas entre os dois países. "O Ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula", diz declaração do governo brasileiro feita em uma publicação no perfil do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no X (antigo Twitter), no início nessa terça-feira, 26. Assista ao vivo