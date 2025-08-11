Haddad diz que Itamaraty está elencando medidas sobre Lei da Reciprocidade

￼MINISTRO Fernando Haddad diz que plano traz saídas para diversos cenários / Crédito: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Itamaraty está elencando medidas sobre a Lei da Reciprocidade em resposta à sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Em entrevista à GloboNews, ele citou como exemplo de medida já sinalizada o questionamento feito pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a ordem executiva norte-americana. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Internamente, Haddad disse entender que o caso atual, de enfrentamento ao tarifaço dos EUA, não é similar ao do Rio Grande do Sul, que sofreu com graves enchentes em 2024.