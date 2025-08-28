Google Trends: Que carreira seguir? Como vender na internet?

Pesquisa do Google Trends revela interesses dos brasileiros sobre carreira e internet (imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Reprodução/Google Search Central

O trabalho remoto é uma modalidade que teve um crescimento após a pandemia de covid-19 há cinco anos. Neste tempo, os brasileiros tiveram interesses em tópicos sobre transição de carreira, como apontou a nova pesquisa do Google Trends, divulgada pela empresa nesta quinta-feira, 28. A ferramenta da Google é útil para mostrar os interesses dos usuários por meio dos assuntos pesquisados.

Os dados organizados pela consultoria internacional Access Partnership e coletados nos últimos cinco anos apontam que os brasileiros buscaram sobre essas novas formas de carreira e habilidades. A pergunta “Que carreira seguir?” foi uma das mais populares do eixo profissional, e apresentou um aumento de 110% no País, segundo a empresa. Já as consultas sobre transição de carreira triplicaram. Leia mais Novos modelos de trabalho esbarram em resistência de empresas Sobre o assunto Novos modelos de trabalho esbarram em resistência de empresas Google Trends: qual área de carreira despertou o interesse dos brasileiros? A área do mercado digital também fez sucesso entre os brasileiros. As buscas sobre marketing digital aumentaram 90% nos anos incluídos na pesquisa. Outro indicativo foi a consulta sobre “como vender na internet?”, que dobraram.

"Esse setor teve um grande aumento e exige muito deste profissional. Tem que ser alguém atualizado (nas tendências), com bastante habilidades voltadas para a área digital", explica Samila Lopes, supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-CE). As habilidades mencionadas pela profissional também parece ser parte do interesse dos brasileiros neste mercado. Termos como comunicação eficaz, gestão de tempo e produtividade chegaram a ter um aumento de 190% nas buscas.

"O mercado digital percebe este espaço de crescimento, tanto agora como em um futuro próximo. Então as pessoas estão fazendo esta transição para "chegar primeiro" em um mercado com cada vez mais oportunidades", completa.