Google Trends: Que carreira seguir? Como vender na internet?

Que carreira seguir? Como vender na internet? Entenda pesquisa do GoogleTemas relacionados com trabalho na internet e produtividade marcaram as pesquisas dos brasileiros nos últimos anos; veja quais foram
O trabalho remoto é uma modalidade que teve um crescimento após a pandemia de covid-19 há cinco anos. Neste tempo, os brasileiros tiveram interesses em tópicos sobre transição de carreira, como apontou a nova pesquisa do Google Trends, divulgada pela empresa nesta quinta-feira, 28.
A ferramenta da Google é útil para mostrar os interesses dos usuários por meio dos assuntos pesquisados.
Os dados organizados pela consultoria internacional Access Partnership e coletados nos últimos cinco anos apontam que os brasileiros buscaram sobre essas novas formas de carreira e habilidades.
A pergunta “Que carreira seguir?” foi uma das mais populares do eixo profissional, e apresentou um aumento de 110% no País, segundo a empresa. Já as consultas sobre transição de carreira triplicaram.
Google Trends: qual área de carreira despertou o interesse dos brasileiros?
A área do mercado digital também fez sucesso entre os brasileiros. As buscas sobre marketing digital aumentaram 90% nos anos incluídos na pesquisa. Outro indicativo foi a consulta sobre “como vender na internet?”, que dobraram.
"Esse setor teve um grande aumento e exige muito deste profissional. Tem que ser alguém atualizado (nas tendências), com bastante habilidades voltadas para a área digital", explica Samila Lopes, supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-CE).
As habilidades mencionadas pela profissional também parece ser parte do interesse dos brasileiros neste mercado. Termos como comunicação eficaz, gestão de tempo e produtividade chegaram a ter um aumento de 190% nas buscas.
"O mercado digital percebe este espaço de crescimento, tanto agora como em um futuro próximo. Então as pessoas estão fazendo esta transição para "chegar primeiro" em um mercado com cada vez mais oportunidades", completa.
Google gera um impacto de R$ 37 bilhões no Nordeste
As plataformas do Google geraram R$ 37,4 bilhões em atividade econômica na região Nordeste em 2024, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Este dado corresponde á plataformas como Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube.
São aquelas que trazem benefícios para as empresas que as utilizam, impulsionando a atividade econômica. Ou seja, a forma como os recursos da Google podem auxiliar as empresas em aspectos como faturamento e atração de clientes.
No número total do País, o Google movimentou R$ 215,4 bilhões em 2024, um aumento de 15% em relação aos R$ 188 bilhões do ano passado.