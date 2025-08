Crescimento do Marketing Digital no Brasil movimenta R$ 37,9 bilhões

O mercado de marketing digital brasileiro registrou um crescimento de 30% no último ano, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a Hotmart. O aumento da presença online das marcas e a transformação do comportamento do consumidor foram apontados como fatores determinantes para essa expansão.

A digitalização, acelerada pela pandemia, não é mais uma opção, mas uma necessidade. Prova disso é que, de acordo com a IAB Brasil, os investimentos em mídia digital atingiram R$ 37,9 bilhões em 2024, representando 74% de todo o orçamento de marketing no país.